بالقوة الضاربة.. تشكيل بيراميدز لمواجهة نهضة بركان في مباراة كأس السوبر الإفريقي
مصرع شقيقين غرقا خلال محاولتهم الهجرة بطريقة غير الشرعية
وزير خارجية المالديف يشيد بالدور المصري للتوسط لوقف إطلاق النار بغزة.. فيديو
"أمك".. سكرتيرة البيت الأبيض تهاجم صحفيا بسبب سؤال حول لقاء ترامب وبوتين
أسامة ربيع: ميرسك تعد من كبرى شركات الشحن والنقل البحري على مستوى العالم
استقرار أسعار الذهب اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 بعد آخر انخفاض
الأرصاد: غدا طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 30
الرئيس السيسي: مصر تتطلع لزيادة حجم استثمارات ميرسك العالمية في السوق المصري
دبلوماسي: نجاح المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ لن يتحقق إلا بضغط واشنطن
القومي للمرأة ووزارة العدل ينظمان اليوم التعريفي الأول لمناهضة جريمة ختان الإناث
رسميًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 18 أكتوبر 2025
وزيرة التعاون الدولي تشارك في إطلاق صندوق الثقة متعدد المانحين
توك شو

ضياء رشوان: من المستحيل عودة الحياة لطبيعتها بغزة في وقت قصير

ضياء رشوان
ضياء رشوان
محمد البدوي

قال الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن ما شهدته غزة خلال العامين الماضيين من عدوان إسرائيلي واسع النطاق، وخسائر بشرية ومادية ضخمة، جعل من المستحيل أن تعود الحياة إلى طبيعتها في وقت قصير، مشيرًا إلى أن حجم التدمير الذي طال القطاع لم يسبق له مثيل في القرن الحادي والعشرين، وربما حتى في القرن العشرين.

 جيش الاحتلال الإسرائيلي

وأضاف رشوان، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن من يتصور أن وقف إطلاق النار أو انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من بعض المناطق كفيل بإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل السابع من أكتوبر، لا يدرك حجم الكارثة الحقيقية، وغزة الآن ليست فقط مدمرة، بل تعيش حالة من الارتباك الشديد في تنظيم الحياة اليومية لم تعد هناك حياة بالمعنى الكامل."

وأشار إلى أن ما يقرب من 75% من مرافق غزة وبنيتها التحتية قد دُمر بالكامل، مما يجعل من الطبيعي أن تستغرق عملية التعافي وإعادة الإعمار وقتًا طويلًا وجهدًا دوليًا واسع النطاق، مؤكدًا في الوقت ذاته أن دعم الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة هو مسؤولية أخلاقية وإنسانية على المجتمع الدولي بأسره.

