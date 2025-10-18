قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالقوة الضاربة.. تشكيل بيراميدز لمواجهة نهضة بركان في مباراة كأس السوبر الإفريقي
مصرع شقيقين غرقا خلال محاولتهم الهجرة بطريقة غير الشرعية
وزير خارجية المالديف يشيد بالدور المصري للتوسط لوقف إطلاق النار بغزة.. فيديو
"أمك".. سكرتيرة البيت الأبيض تهاجم صحفيا بسبب سؤال حول لقاء ترامب وبوتين
أسامة ربيع: ميرسك تعد من كبرى شركات الشحن والنقل البحري على مستوى العالم
استقرار أسعار الذهب اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 بعد آخر انخفاض
الأرصاد: غدا طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 30
الرئيس السيسي: مصر تتطلع لزيادة حجم استثمارات ميرسك العالمية في السوق المصري
دبلوماسي: نجاح المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ لن يتحقق إلا بضغط واشنطن
القومي للمرأة ووزارة العدل ينظمان اليوم التعريفي الأول لمناهضة جريمة ختان الإناث
رسميًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 18 أكتوبر 2025
وزيرة التعاون الدولي تشارك في إطلاق صندوق الثقة متعدد المانحين
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار البلد

وصول طائرة مساعدات سعودية إلى مطار العريش لصالح أهالي غزة

طائرة مساعدات - ارشيفية
طائرة مساعدات - ارشيفية
أ ش أ

وصلت إلى مطار العريش الدولي، اليوم السبت، طائرة سعودية تحمل على متنها مساعدات إنسانية وإغاثية، لصالح أهالي قطاع غزة.

وقال مصدر مسئول في المطار إن المساعدات تشمل (دقيق، وأرز، وحمص، وزيت الطهي، وفاكهة وذرة حلوة)، وسيتم البدء في تفريغها ونقلها بشاحنات إلى المخازن اللوجستية في مدينة العريش، تمهيدًا لإدخالها إلى قطاع غزة بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري.

يذكر أن عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش الدولي منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بلغ 1048 طائرة تحمل مساعدات من عدة دول عربية وأجنبية ومنظمات إقليمية ودولية، حملت أكثر من 27 ألف طن من المساعدات المتنوعة ومواد الإغاثة إلى القطاع.
 

