وصول طائرة مساعدات سعودية إلى مطار العريش لصالح أهالي غزة

وصلت إلى مطار العريش الدولي، اليوم السبت، طائرة سعودية تحمل على متنها مساعدات إنسانية وإغاثية، لصالح أهالي قطاع غزة.

وقال مصدر مسئول في المطار إن المساعدات تشمل (دقيق، وأرز، وحمص، وزيت الطهي، وفاكهة وذرة حلوة)، وسيتم البدء في تفريغها ونقلها بشاحنات إلى المخازن اللوجستية في مدينة العريش، تمهيدًا لإدخالها إلى قطاع غزة بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري.

يذكر أن عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش الدولي منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بلغ 1048 طائرة تحمل مساعدات من عدة دول عربية وأجنبية ومنظمات إقليمية ودولية، حملت أكثر من 27 ألف طن من المساعدات المتنوعة ومواد الإغاثة إلى القطاع.

