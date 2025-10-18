إخماد نيران حريق سوبر ماركت بمنطقة موقف الزراعة بالمحلة .. صور

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية منذ قليل من إخماد نيران حريق هائل داخل سوبر ماركت بمنطقة موقف الزراعة إثر ماس كهربائي مفاجىء وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

إخماد نيران حريق



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثالث المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول اندلاع حريق بمحل سوبر ماركت إثر ماس كهربائي مفاجىء بنطاق موقف الزراعة بدائرة القسم .



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع ب3 سيارات مطافىء لإخماد النيران.

وأفاد شهود عيان أن سبب اندلاع الحريق ماس كهربائي داخل المحل التجاري دون وقوع إصابات وخسائر بشرية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.