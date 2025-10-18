قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

رئيس مياه الشرب بالغربية يوجه مساعديه بتكثيف المرور على المحطات لضمان تشغيلها

تشغيل المحطات بالغربية
تشغيل المحطات بالغربية
الغربية أحمد علي

أصدر اللواء مهندس محمد عبد الفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية والعضو المنتدب، توجيهات حاسمة لمديري عموم الأفرع بتكثيف المرور الميداني على جميع المحطات، مع التركيز على الجوانب الفنية والتشغيلية لضمان استمرارية الخدمة بجودة عالية ونعزيز كفاءة التشغيل، والجاهزية لمواجهة الطوارئ.

توجيهات عاجلة

وأشار رئيس الشركة، إلى أن الخطة تضمنت المرور بالمحطات المرشحة الكبرى، التي تمثل أكثر من 50٪ من إجمالي إنتاج الشركة، حيث تم التشديد على متابعة ضغوط التشغيل، وكفاءة وحدات الترشيح والتطهير، ومعدلات الفقد، بالإضافة إلى مراجعة أجهزة القياس والتحكم لضمان مطابقة المياه المنتجة للمواصفات القياسية.

دعم الأسر والعائلات 

كما شملت التوجيهات المرور على المحطات المرشحة الصغرى والارتوازية، للتأكد من جاهزية الطلمبات والمحابس، وسلامة خطوط السحب والطرد، بما يضمن استقرار الخدمة .

قطاع الصرف الصحي 

وأضاف أنه في قطاع الصرف الصحي، تم توجيه الفرق الفنية بالمرور على محطات الرفع الرئيسية، وتنفيذ تجارب تشغيل فعلية للمولدات الكهربائية الاحتياطية، ومراجعة جاهزية الطلمبات الغاطسة، ولوحات التحكم، وخطوط الطرد، استعدادًا لأي طوارئ ناتجة عن سقوط الأمطار أو انقطاع التيار الكهربائي.

تحسين خدمات المواطنين 

وأوضح رئيس الشركة، أن فرق التشغيل والصيانة الميدانية تلعب دورًا محوريًا في تنفيذ هذه الخطة، حيث تم تكليفها بإجراء اختبارات دورية للمعدات، وتوثيق نتائج التشغيل، وتحديد الأعطال المحتملة قبل حدوثها، بما يضمن سرعة التدخل وتقليل زمن الاستجابة، ويعزز قدرة الشركة على التعامل مع الأزمات بكفاءة عالية.

وأكد رئيس الشركة، أن جميع أطقم العمل، من مهندسين وفنيين وإداريين، يعملون بروح الفريق الواحد، ولا يدخرون جهدًا في الحفاظ على انتظام خدمة مياه الشرب والصرف الصحي، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تعكس التزام الشركة بتقديم خدمة آمنة ومستقرة للمواطنين، وفقًا لأعلى المعايير الفنية والمجتمعية.

