نادي لافيينا يقدم شكوى لاتحاد الكرة ضد غزل المحلة

أعلن نادي لافيينا الرياضي عن تقدمه بشكوى رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم ضد نادي غزل المحلة، بسبب أزمة تتعلق بنسبة إعادة بيع اللاعب محمد أشرف إلى نادي البنك الأهلي.

وأوضح النادي في بيان رسمي أن هذه الخطوة جاءت بعد فشل جميع المحاولات الودية مع غزل المحلة للحصول على النسبة المالية المستحقة من الصفقة، مؤكدًا حرص إدارة لافيينا على حماية حقوقها القانونية والمالية في جميع تعاملاتها.

وجاء في البيان

“في ظل حرص نادي لاڤيينا على حماية حقوقه القانونية والمالية، تقدم النادي الأسبوع الماضي بشكوى رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم ضد نادي غزل المحلة، بعد فشل جميع المحاولات الودية للحصول على نسبة إعادة بيع اللاعب محمد أشرف إلى نادي البنك الأهلي.”

وأضاف البيان أن النادي سبق وتقدم بشكوى مماثلة في الموسم الماضي للحصول على نسبة إعادة بيع اللاعب رجب مارو إلى نادي السكة الحديد، وذلك في إطار سعي الإدارة للحفاظ على حقوق النادي في مختلف الصفقات.

وأكد نادي لافيينا في ختام بيانه على أهمية التعاون بين الأندية المصرية لتحقيق العدالة الرياضية وضمان حصول كل طرف على حقوقه كاملة دون تأخير.