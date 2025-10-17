تشكيل غزل المحلة وكهرباء الإسماعيلية في الدوري

أعلن علاء عبد العال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، عن تشكيل فريقه لمواجهة كهرباء الإسماعيلية في الثامنة من مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل غزل المحلة كالتالي:

حراسة المرمى: عامر عامر.

خط الدفاع: أحمد العش، يحيى زكريا، أحمد شوشة، عبد الرحيم عموري.

خط الوسط: موري توريه، معاذ عبد السلام، عبد الرحمن رمضان.

الهجوم: عبد اللطيف «جريندو»، سعيدو كيبو، رشاد العرفاوي.

بينما جاء تشكيل فريق كهرباء الإسماعيلية بقيادة رضا شحاتة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد هجرس.

خط الدفاع: محمد ياسين، كريم يحيى، عصام الفيومي، يوسف جلال.

خط الوسط: سيف الخشاب، كريم أشرف، إسلام عبد النعيم، يوسف جلال.

الهجوم: محمد أوناجم، مامادو سيلا.