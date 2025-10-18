قطار ينهي حياة سيدة في المنيرة الغربية بالجيزة

لقت سيدة مصرعها وأصيب طفلها؛ صدمهم قطار أثناء عبور السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة في نطاق المنيرة الغربية بمحافظة الجيزة.

مصرع سيدة أسفل عجلات قطار

كانت الأجهزة الأمنية بالغربية تلقت إخطارا بوقوع حادث تصادم على قضبان السكة الحديد في نطاق المنيرة الغربية وأنباء عن حالة وفاة ومصاب.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد اصطدام قطار بسيدة في المنيرة الغربية، انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبإجراء التحريات تبين أن قطار اصطدم بسيدة وطفلها أثناء عبوره السكة الحديد، مما أسفر عن مصرعها واصابة طفلها، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.