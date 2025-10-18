مطاردة في طريق الإسماعيلية الصحراوى.. عاطل يطلق النار على سيارة ربع نقل

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله قيام أحد الأشخاص يستقل سيارة "ملاكى" بإطلاق أعيرة نارية من سلاح نارى على قائد سيارة "ربع نقل" بأحد الطرق السريعة بالإسماعيلية.



وبالفحص تبين أنه بتاريخ 14 /الجارى تبلغ لمركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية من قائد سيارة "ربع نقل" الظاهرة بمقطع الفيديو، بإنه حال سيره بالسيارة قيادته بطريق "القاهرة/الإسماعلية الصحراوى" فوجئ بقيام عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، مستقلاً سيارة "ملاكى" بإطلاق أعيرة نارية تجاهه من سلاح نارى لمحاولة إستيقافه للإستيلاء على سيارته لوجود خلافات مالية بينهما إلا أنه تمكن من الفرار ونتج عن ذلك حدوث بعض التلفيات بالسيارة.

أمكن ضبط مرتكب الواقعة ، وبحوزته السلاح النارى (بندقية آلية) المستخدمة فى الواقعة ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



