مظاهرات حاشدة اليوم في كل أمريكا ضد ترامب
هل يسمح بالجهر قليلاً في الصلاة السرية لمنع السرحان؟.. أمين الفتوى يرد
المدير الفني الجديد للأهلي يعقد محاضرة فنية للاعبين قبل مواجهة إيجل نوار
وزارة الدفاع الألمانية تحضر لإرسال قوة صغيرة إلى غزة
زلزال يضرب تايوان بدرجة 5.3 على مقياس ريختر
نواب مجلس الشيوخ 2025 يواصلون أداء اليمين الدستورية| بث مباشر
طرح 785 وحدة سكنية في العاصمة الإدارية والعلمين.. ما موعد الحجز؟
رئيس شعبة المخابز يتوقع زيادة في أسعار العيش الفينو خلال الأسابيع المقبلة
ارتفاع أسعار البنزين والسولار.. هل يؤثر على ثمن الخضروات والفاكهة بالأسواق؟
مجلس الشيوخ يفتتح دورته برئاسة "أبو العلا" و"نصير وخالد" معاونين
أسرار المقبرة المعلقة ومقبرة زوجات تحتمس الثالث الأجنبيات بالاقصر| تفاصيل
انتظروا عودة سيرك الدراويش.. محسن صالح يروي تفاصيل تدريب الإسماعيلي
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مطاردة في طريق الإسماعيلية الصحراوى.. عاطل يطلق النار على سيارة ربع نقل

الواقعة
الواقعة
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله قيام أحد الأشخاص يستقل سيارة "ملاكى" بإطلاق أعيرة نارية من سلاح نارى على قائد سيارة "ربع نقل" بأحد الطرق السريعة بالإسماعيلية.


وبالفحص تبين أنه بتاريخ 14 /الجارى تبلغ لمركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية من قائد سيارة "ربع نقل" الظاهرة بمقطع الفيديو، بإنه حال سيره بالسيارة قيادته بطريق "القاهرة/الإسماعلية الصحراوى" فوجئ بقيام عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، مستقلاً سيارة "ملاكى" بإطلاق أعيرة نارية تجاهه من سلاح نارى لمحاولة إستيقافه للإستيلاء على سيارته لوجود خلافات مالية بينهما إلا أنه تمكن من الفرار ونتج عن ذلك حدوث بعض التلفيات بالسيارة.

 أمكن ضبط مرتكب الواقعة ، وبحوزته السلاح النارى (بندقية آلية) المستخدمة فى الواقعة ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.  


 

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 18-10-2025

محمد صلاح

محمد صلاح في خطر بسبب قرار الدوري الإنجليزي الجديد.. ماذا حدث؟

انتظار 20 دقيقة بعد الأذان

هل يجب انتظار 20 دقيقة بعد الأذان لصلاة الفجر؟.. الإفتاء تحذر

سعر الدولار

آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك

أسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 18-10-2025

البائع

مشاجرة عادية تتحول إلى فيديو مثير للجدل.. ماذا حدث في العياط؟

كارولين ليفيت

أمك .. سكرتيرة ترامب تجيب على سؤال صحفي أمريكي "من إختار بودابست ؟"

الارصاد الجوية

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات القادمة

عبير الشرقاوي

خسرت كتير.. عبير الشرقاوي تهاجم نقابة الممثلين بعد تجاهل اسم والدها

آسر ياسين فى الجونة

دينا الشربيني وآسر ياسين في أول ندوات ملتقى سيتي جونة ضمن فعاليات مهرجان الجونة

كاملة أبو ذكري

كاملة أبو ذكري: يوسف شاهين راجل حببنا في السينما

بالصور

إطلالة جويل مردينيان تخطف الأنظار في اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي

جويل مردينيان
جويل مردينيان
جويل مردينيان

لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة.. محافظ الشرقية يتفقد مواقف سيارات الأجرة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بورش تحصل على براءة اختراع لمحرك W12 مجنون

بورش
بورش
بورش

شركة شهيرة تسجل 120 عملية استدعاء بسبب عيوب سياراتها

فورد
فورد
فورد

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

