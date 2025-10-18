اشتروا أراضى وعقارات .. 5 تجار مخدرات يغسلون 150 مليون جنيه

قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال 5 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 150 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.

اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (5 عناصر جنائية - مقيمون بمحافظة الغربية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (الأنشطة التجارية - شراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات).

قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ 150 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.