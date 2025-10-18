ترك المنزل وهرب.. الأمن يعيد طفلا لوالديه ببنى سويف

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بإحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن تغيب أحد الأطفال عن مسكن أهله ببنى سويف.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وتمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من العثور على الطفل المشار إليه، وهو طالب، مقيم بمحافظة بنى سويف، بدائرة مركز شرطة إهناسيا ببنى سويف، وبسؤاله تبين تركه مسكنه لسوء معاملة أهله له.



تم تقديم الرعاية اللازمة للطفل، واستدعاء أهله وتسليمه لهم عقب أخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.