لسرقة هاتفها.. القبض على المتهمين بسجل سيدة في الغربية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بسرقة حقيبة من إحدى السيدات حال سيرها بأحد الطرق بالغربية.

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 18 الجارى تلقى قسم شرطة أول طنطا بالغربية بلاغا من إحدى السيدات المسنات، مقيمة بدائرة القسم، مصابة بجروح وكدمات متفرقة، أنها حال سيرها بدائرة القسم فوجئت بقيام شخصين يستقلان دراجة نارية، بدون لوحات معدنية، بسرقة حقيبة اليد خاصتها، وبداخلها هاتف محمول، ومبلغ مالى، ما أدى إلى سقوطها أرضاً وإصابتها.



أمكن فى حينه تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهما عاطل وسائق، لهما معلومات جنائية، مقيمين بالغربية، والدراجة النارية المستخدمة فى ارتكابها.

بمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها.

تم التحفظ على الدراجة النارية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.