كود الـ OTP.. خبير أمن معلومات يكشف حيلة خبيثة للنصب على المواطنين

أكد المهندس عمرو صبحي، خبير أمن المعلومات، أن المحتال والهاكر يسعى للاستلاء على بيانات الحسابات البنكية وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي للآخرين.

وأضاف عمرو صبحي خلال لقائه على قناة صدى البلد، أن المحتالين قد يطلبون أرقام البطاقة "الفيزا"، اسم صاحبها المكوّن من 16 رقمًا، ورموز مثل (OTP) أو أكواد التحقق، وبمجرد حصول الهاكر على هذه البيانات يستطيع الوصول إلى الحساب البنكي الحقيقي وإجراء معاملات أو شراء عبر الإنترنت، مشيرًا إلى أن بعض المواقع لا تطلب رمز التحقق لمعاملات بقيمة معينة، ما يسهّل استغلال البطاقات لإجراء عمليات بمبالغ صغيرة دون إدخال كلمة مرور.

وتابع :" الهجمات تأتي غالبًا بصيغة تصيد (phishing)، حيث يرسل المحتال روابط أو رسائل تبدو محترفة ومُشابهة تمامًا لصفحات البنوك أو فيسبوك، فتقوم بتحويل المستخدم إلى صفحة مزيفة تشبه واجهة البنك بدقة، ويطلب منها إدخال بيانات بطاقته أو رموز التحقق".

ونوه بأهمية الوعي التكنولوجي وضرورة تفعيل خيار طلب كلمة المرور دائمًا عند القيام بأي معاملات، كما أشار إلى أن المحافظ الإلكترونية الحديثة وبعض التطبيقات تقلل الحاجة إلى البطاقة التقليدية، ولكن يجب الانتباه للرابط والصفحات المشبوهة وتأكد المستخدم من أرقام التواصل الرسمية للبنك قبل الإدلاء بأي بيانات.