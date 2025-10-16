قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لمناقشة إدراج اللعبة ضمن دورة الألعاب الأفريقية 2027.. وزير الرياضة يلتقي رئيس اتحاد القوة
يرتديان ملابس نسائية.. القبض على شابين يُمارسان أعمال الفجور بأكتوبر |تفاصيل
شيخ الأزهر يستقبل السَّفير الإماراتي الجديد لدى القاهرة ويبحثان تعزيز التعاون
نصدق مين؟!.. الزمالك يلوح بـ المستندات وزيزو يبرئ نفسه .. إيه الحكاية
توخيل: استبعاد بيلينجهام من إنجلترا ليس عقابا.. وسأتحدث معه
حملة شعبية تونسية لجمع مليون توقيع لتجريم التطبيع مع إسرائيل
وكيل الأزهر : قواتنا المسلحة الآن تخوض معركة التنمية وبناء الوطن
ألف دولار فقط| زيزو يبرئ نفسه فى أزمة إعلانات الزمالك.. ماذا قال؟
قانو الإجراءات الجنائية.."النواب" يحسم الجدل حول حالات استثناء دخول المنازل دون إذن
تساقط الشعر يكشف عن أسرار بجسمك .. تعرفي عليها
كامل الوزير: مصانع الحديد والأسمنت جاهزة للمشاركة في إعادة إعمار غزة
مش هتنازل عن حقي .. "زيزو" يكشف تفاصيل عقده مع الزمالك كاملا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إصابة الفنان معتصم النهار خلال تصوير مشاهده بفيلم «نصيب» بالغردقة.. صور

معتصم النهار
معتصم النهار
أوركيد سامي

تعرض الفنان معتصم النهار لإصابة في الوجه خلال مراحل تصوير المشاهد الأولى بفيلم "نصيب"، ليتعطل التصوير لساعات قليلة بعد إجراء الإسعافات الأولية له، ليعود بعدها لاستكمال التصوير مجددا.

وبدأت النجمة ياسمين صبري والنجم معتصم النهار، تصوير مشاهدهما بفيلم "نصيب" بمدينة الغردقة.

ويعد فيلم "نصيب" أولى بطولات ياسمين صبري  المطلقة بالسينما.

فيلم "نصيب" كتبه المؤلف أحمد عبدالفتاح ويخرجه أحمد خالد أمين، ومن إنتاج شركة الباتروس للمنتج كامل أبو علي، وتحت إشراف عام محسن البغدادي مدير عام الشركة المنتجة.

ويتعاون مع ياسمين صبري في بطولة فيلم "نصيب" معتصم النهار، رحمة أحمد، والفيلم تنفيذ شو ميديا برودكشن ويرأسها محمود الشيخ ومدير عام محمد سنجر.

معتصم النهار اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرارات رسمية بفصل العشرات من طلاب المدارس بسبب "الغياب"

صورة أرشيفية

شوّهتها .. القصة الكاملة لوفاة رضيعة بسبب «عِرسة» في سوهاج

آيات أباظة و عمرو محمود ياسين

بتعليمات الطبيب.. منع الزيارة عن آيات أباظة زوجة عمرو محمود ياسين

نادر صدقة السجين اليهودي من الطائفة السامرية

لأول مرة .. حماس تنجح في تحرير «يهودي» من سجون الاحتلال الإسرائيلي

عقد قران حمادة عبد اللطيف

بحضور نجوم الأبيض.. عقد قران حمادة عبداللطيف نجم الزمالك السابق

قذائف على حي الشجاعية

المدفعية الإسرائيلية تطلق عدة قذائف على حي الشجاعية في شرق مدينة غزة

صورة ارشيفية

استخدم صاروخ كهربائي.. طفل ينهي حياة صديقه بطريقة مروعة في الإسماعيلية

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بتطبيق أعمال السنة وربطها بحضور ومشاركة الطلاب في الفصول

ترشيحاتنا

الأقصر تستعد لانطلاق فعالية “الباراموتور إيجيبت جيت 7” بمشاركة 15 دولة و100 طيار

بمشاركة 15 دولة و100 طيار.. الأقصر تحتضن أكبر حدث باراموتور عالمي

مصرع شاب وإصابة شقيقه في حادث مأساوي بطريق منشأة العماري شرق الأقصر

مصرع شاب وإصابة شقيقه في حادث مأساوي بطريق منشأة العماري شرق الأقصر

اورمان بني سويف

توزيع لحوم بلدي مجانًا على 200 أسرة بقرية أفوه بالواسطى شمال بني سويف

بالصور

37 ألف جنيه| مايان السيد وشيماء سيف بنفس الفستان.. من الأجمل؟

ميان السيد وشيماء سيف
ميان السيد وشيماء سيف
ميان السيد وشيماء سيف

جزيئات البلاستيك الدقيقة تغزو أجسامنا.. دراسات تكشف مخاطرها المميتة على الدماغ والقلب

الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم
الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم
الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم

طريقة عمل اللبنة في المنزل بخطوات سهلة.. طعم لذيذ وصحي بدون مواد حافظة

طريقة عمل اللبنة
طريقة عمل اللبنة
طريقة عمل اللبنة

فولفو تودع رسميا أيقونتها العائلية V90 للتحول نحو السيارات الكهربائية

فولفو V90
فولفو V90
فولفو V90

فيديو

اعتذار باسم يوسف لزوجته

“وجع شهرة ومقلب جواز”.. باسم يوسف يعتذر لزوجته علناً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

المزيد