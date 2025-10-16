إصابة الفنان معتصم النهار خلال تصوير مشاهده بفيلم «نصيب» بالغردقة.. صور

تعرض الفنان معتصم النهار لإصابة في الوجه خلال مراحل تصوير المشاهد الأولى بفيلم "نصيب"، ليتعطل التصوير لساعات قليلة بعد إجراء الإسعافات الأولية له، ليعود بعدها لاستكمال التصوير مجددا.

وبدأت النجمة ياسمين صبري والنجم معتصم النهار، تصوير مشاهدهما بفيلم "نصيب" بمدينة الغردقة.

ويعد فيلم "نصيب" أولى بطولات ياسمين صبري المطلقة بالسينما.

فيلم "نصيب" كتبه المؤلف أحمد عبدالفتاح ويخرجه أحمد خالد أمين، ومن إنتاج شركة الباتروس للمنتج كامل أبو علي، وتحت إشراف عام محسن البغدادي مدير عام الشركة المنتجة.

ويتعاون مع ياسمين صبري في بطولة فيلم "نصيب" معتصم النهار، رحمة أحمد، والفيلم تنفيذ شو ميديا برودكشن ويرأسها محمود الشيخ ومدير عام محمد سنجر.