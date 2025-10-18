قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من داخل ليفربول.. محمد صلاح يخطف الاضواء..شاهد
اليوم .. الزمالك يبدأ مشواره في الكونفدرالية بمواجهة ديكيداها الصومالى
شكوى رسمية فى فيفا من اتحاد طنجة ضد الزمالك.. ماذا حدث؟
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 18-10-2025
كيف تملك الدنيا كلها؟.. علي جمعة: بـ 6 كلمات أكثروا ترديدها
أخبار السيارات| أفضل 7 نصائح لتوفير بنزين سيارتك.. متوسط التكلفة لتحويل سيارتك إلى غاز طبيعي وما المطلوب؟
3 مشروبات تساعدك على خفض ضغط الدم سريعا
هجوم بالسهام والعبوات الحارقة ضد السفارة الأمريكية في كولومبيا
ترامب: الرسوم الأميركية المرتفعة على الصين لن تستمر
كان بيصطاد حمام .. مصرع طفل سقط من الدور الـ 12 بمدينة أسيوط
الأمم المتحدة: مخاطر الذخائر غير المنفجرة بغزة تزداد وإزالتها تحتاج وقتا طويلا
محكمة أمريكية نمنع شركة إسرائيلية من تثبيت برامج تجسس على واتساب
أيمن صالح: القرصنة هي المصطلح الشيك للنصب بتجارة البيانات.. فيديو

محمد شحتة

قال أيمن صالح، مساعد رئيس تحرير CNN الاقتصادية، إن مصطلح القرصنة هي المصطلح الشيك لعملية النصب، يقدم فيها القرصان خدمة بطريقة غير مشروعة تخفي خلفها سرقة بيانات أو استغلالها.

وأضاف أيمن صالح، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج نظرة على قناة صدى البلد، أن هذا القرصان يتميز بالذكاء وقد يكون مبرمج شاطر ويذاكر جيدا، ويقدم الخدمة بشكل مجاني.

من جانبه قال تامر إمام خبير الاقتصاد الرقمي، إن القرصنة هي أي محاولة غير شرعية لسرقة بيانات أو اختراق أنظمة، وجزء من هذه القرصنة يتم طواعية من المستخدم.

وأوضح، أن التبرع الطوعي بالبيانات يسهل عمليات القرصنة، حيث يزود المواطنون متاجر أو منشآت أو حتى تطبيقات بحساباتهم ومعلوماتهم دون تساؤل عن ضرورة هذه البيانات أو كيفية استخدامها لاحقاً.

ودعا إمام إلى حملة توعية مجتمعية وقوانين أشد لحماية البيانات، مع إلزام الشركات والمؤسسات بتحمّل مسؤولية تأمين المعلومات وعدم تحويلها إلى سلعة.

