أيمن صالح: القرصنة هي المصطلح الشيك للنصب بتجارة البيانات.. فيديو

قال أيمن صالح، مساعد رئيس تحرير CNN الاقتصادية، إن مصطلح القرصنة هي المصطلح الشيك لعملية النصب، يقدم فيها القرصان خدمة بطريقة غير مشروعة تخفي خلفها سرقة بيانات أو استغلالها.

وأضاف أيمن صالح، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج نظرة على قناة صدى البلد، أن هذا القرصان يتميز بالذكاء وقد يكون مبرمج شاطر ويذاكر جيدا، ويقدم الخدمة بشكل مجاني.

من جانبه قال تامر إمام خبير الاقتصاد الرقمي، إن القرصنة هي أي محاولة غير شرعية لسرقة بيانات أو اختراق أنظمة، وجزء من هذه القرصنة يتم طواعية من المستخدم.

وأوضح، أن التبرع الطوعي بالبيانات يسهل عمليات القرصنة، حيث يزود المواطنون متاجر أو منشآت أو حتى تطبيقات بحساباتهم ومعلوماتهم دون تساؤل عن ضرورة هذه البيانات أو كيفية استخدامها لاحقاً.

ودعا إمام إلى حملة توعية مجتمعية وقوانين أشد لحماية البيانات، مع إلزام الشركات والمؤسسات بتحمّل مسؤولية تأمين المعلومات وعدم تحويلها إلى سلعة.