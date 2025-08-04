حمدي رزق: مشاهد انتخابات الشيوخ ترسيخ للمناخ الديمقراطي.. فيديو

قال الإعلامي حمدي رزق إن اليوم يعد من الأيام العظيمة في تاريخ مصر، مشيرًا إلى أن صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، تحمل رسائل عدة موجهة لأبناء الشعب المصري، أولها الحرص على ترسيخ وتجذير المناخ الديمقراطي.

وأضاف خلال تغطية خاصة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 على قناة "صدى البلد" أن انتخابات مجلس الشيوخ تُعد بروفة جنرال للاستحقاقات المقبلة وعلى رأسها انتخابات مجلس النواب، لافتًا إلى أن الدولة تمضي في طريق ترسيخ قواعد الجمهورية الجديدة عبر المشاركة السياسية الفعالة.

وأشار إلى أن التغطية التي تُقدمها قناة "صدى البلد" هي حالة وطنية بامتياز، تراعي قيم الدولة المصرية وتحافظ على معاني الوطنية وتعززها في وجدان المصريين ووعيهم الجمعي.

وأضاف أن البرلمان بغرفتيه (النواب والشيوخ) يقومان بثورة تشريعية غير مسبوقة، مشيرًا إلى أن تحديث القوانين التي مر على بعضها أكثر من قرن يُعد ضرورة ملحّة لبناء جمهورية جديدة لا تُحكم بقوانين موروثة، بل بمنظومة تشريعية تواكب العصر وتخدم الدولة الحديثة.