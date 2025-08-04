مطران بورسعيد يدلي بصوته بانتخابات الشيوخ.. صور

أدلى الأنبا تادرس مطران محافظة بورسعيد وضواحيها بصوته الانتخابي في إنتخابات مجلس الشيوخ وذلك في لجنة مدرسة أم المؤمنين الكائنة بشارع اوجينا ببورسعيد، وذلك بحضور وفد كنسي من كهنة وشعب مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالمحافظة.

ووصل الأنبا تادرس مطران بورسعيد للمقر الانتخابي بمشاركة اعداد غفيره من الاخوة الاقباط رافعين أعلام مصر عاليا ، في مشهد وطني عظيم للتأكيد على أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات

وأكد الأنبا تادرس أن الكنيسة المصرية تدعو جميع الشعب المصري للنزول والمشاركة الإيجابية في الانتخاب وممارسة الحق الدستوري في الإدلاء بالصوت الانتخابي

مطران بورسعيد يدلي بصوته الانتخابي بانتخابات الشيوخ بلجنةبورسعيد

وتابع مطران بورسعيد المشاركة في الإدلاء بالصوت الانتخابي واجب وطني علينا جميعا ، وتابع موجها حديثه لكل مواطن مصري " خليك ايجابى وانزل وشارك"



وعلى جانب ماتصل أكد مطران محافظة بورسعيد وضواحيها بعد الإدلاء بصوته الانتخابي أن مصر بوجه عام وبورسعيد بوجه خاص تضرب الآن مثالا في الوطنية والوعي بنزول جميع طوائف الشعب للمشاركه الإيجابية في الانتخابات.

وينطلق اليوم الإثنين، ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ 2025 داخل جمهورية مصر العربية، حيث يتوجه الناخبون إلى لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم على مدار يومي 4 و5 أغسطس ، وسط استعدادات شاملة من الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، لضمان تنظيم العملية الانتخابية بأعلى درجات الكفاءة والنزاهة.

ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ 428 مرشحًا على المقاعد الفردية، منهم 186 مرشحًا مستقلًا، و242 رشحًا عن الأحزاب السياسية، وقائمة واحدة في كل من الدوائر المخصصة لنظام القوائم تحت اسم القائمة الوطنية من أجل مصر.

ويبدأ التصويت في تمام التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءا ويتخلله ساعة الراحة المقررة قانونًا من الساعة الثالثة مساءً وحتى الساعة الرابعة مساءً، ولا يجوز مدها لأكثر من ساعة.