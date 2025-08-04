تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد أعمال الرصف والتطوير ورفع كفاءة منطقة علي بن أبي طالب (القطاع الأول) بنطاق حي الزهور، تحت إشراف جهاز تعمير سيناء – منطقة تعمير بورسعيد ويأتي ذلك في إطار خطة متكاملة تستهدف تحسين البنية التحتية، والارتقاء بمستوى الخدمات، وتعزيز المظهر الحضاري بالمناطق السكنية.

وتشمل الأعمال الجارية رصف الشوارع الداخلية وتركيب أعمدة إنارة ديكورية لتحسين مستوى الإضاءة العامة، إلى جانب تنفيذ أعمال “لاند سكيب” بمواصفات حديثة تواكب الطابع الجمالي للمنطقة مع إزالة جميع الإشغالات والمخالفات لضمان تحقيق الانضباط وتيسير الحركة المرورية.

استمرار أعمال الرصف ورفع كفاءة منطقة علي بن أبي طالب بزهور بورسعيد

ويأتي هذا التطوير في إطار رؤية تنموية تسعى محافظة بورسعيد من خلالها إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين وتهيئة بيئة حضارية وآمنة، حيث تنفذ الأعمال وفق جدول زمني محدده بما يتماشى مع جهود الارتقاء المستمر بالخدمات المقدمة لأهالي المحافظة.