قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حبس البلوجر شاكر محظور 4 أيام بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء
طقس اليوم | رطوبة مرتفعة وشبورة صباحية وحرارة شديدة على جنوب البلاد
ارتفاع عدد ضحايا غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل اليمن إلى 140 شخصا
من وصايا النبي.. ماذا قال الرسول عن فضل صلاة الضحى؟
القصة الكاملة لحبس البلوجر سوزي الأردنية.. بلاغات وفيديوهات خادشة
أسعار العملات الأجنبية والعربية في مصر اليوم
أسباب استقرار الحياة الزوجية.. نصائح مهمة للشباب والفتيات
بكام الفراخ النهاردة؟.. مفاجأة بأسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين
ترامب: لا نريد أن يتضور سكان غزة جوعا
أمير هشام: إمام عاشور لديه رغبة كبيرة في تمديد عقده مع الأهلي حاليا
ليست المخدرات فقط.. أمور تذهب العقل وتؤثر على الإدراك كلها حرام
نشأت الديهي: من لا يرى أن هناك مؤامرة على الوطن عليه مراجعة نفسه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بورسعيد. اجتياز 172 موظفا من 22 جهة حكومية برنامج الموظف الرقمي

محافظ بورسعيد يشهد ختام حفل تخرج متدربي برنامج "الموظف الرقمي
محافظ بورسعيد يشهد ختام حفل تخرج متدربي برنامج "الموظف الرقمي
محمد الغزاوى

شهد اللواء أركان حرب  محب حبشي محافظ بورسعيد، ختام احتفالية تخرج متدربي برنامج "الموظف الرقمي"، والذي أقيم بالتعاون بين محافظة بورسعيد وقطاع التطوير المؤسسي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقيادة نائب الوزير المهندسة غادة لبيب ، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي ورفع كفاءة العنصر البشري بالجهاز الإداري للدولة، وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان  نائب محافظ بورسعيد، والمهندسة رشا شريف مدير مركز معلومات شبكات المرافق بالديوان العام و الدكتورة بسنت صلاح الدين مدير عام الادارة العامة لمتابعة و تقييم البرامج التقديمية و مدير مبادرة حياة كريمة رقمية. 

وتوجه اللواء محب حبشى محافظ بورسعيد بالشكر للقائمين على المبادرة و ثمن جهود المدربين، و حث المتدربين على مواصلة التعلم و التطوير بما يتماشى مع متطلبات العصر و يسهم في تميزهم العلمي و العملي

وحرص محافظ بورسعيد على التقاط عدد من الصور التذكارية مع المتدربين والقائمين على البرنامج التدريبي في ختام فعاليات الحفل

محافظ بورسعيد يشهد ختام حفل تخرج متدربي برنامج "الموظف الرقمي" بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وقام نائب محافظ بورسعيد بتوزيع شهادات اجتياز البرنامج التدريبي على 172 موظفًا، من 22 جهة حكومية،  والذي يهدف إلى بناء قدرات الموظفين وتمكينهم من استخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة في أداء مهامهم اليومية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويؤكد على دور التطوير المؤسسي خاصة في ظل التحول الرقمي الذي تشهده بورسعيد

من جانبه، أشاد الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، بجهود التطوير المؤسسي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتعاونها المثمر مع المحافظة، كما أعرب عن فخره بحصول بورسعيد على أعلى نسبة مشاركة ونجاح على مستوى المحافظات، ما يعكس وعي الموظفين ورغبتهم في التطور ومواكبة متطلبات العصر الرقمي.

وكرم نائب المحافظ خلال الاحتفالية  المدربين على جهودهم المتميزة خلال فترة التدريب  والتقاط الصور التذكارية، في أجواء من الفخر والاعتزاز بما تحقق من إنجاز يعكس نجاح الشراكة بين الحكومة والجهات التنفيذية.

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد الموظف الرقمي جهة حكومية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاكر محظور

النيابة تتسلم تقارير بحجم المعاملات المالية للبلوجر شاكر محظور

تنسيق الجامعات 2025

العلوم 80.3% والحاسبات 82.9%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025

نتيجة الطالبة

جابت 24% في الثانوية وادعت تبديل ورقها والوزارة كذبتها|آمنة للتعليم: "وروني الدليل"

"أم مكة" و"أم سجدة"

تسريبات صادمة.. أعمار أم مكة وأم سجدة تثير الجدل بالسوشيال ميديا

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر.. ارتفاع جميع الأعيرة بمحلات الصاغة

قبل بداية التعاملات .. سعر الذهب عيار 21 الآن الاثنين 4 أغسطس 2025

قبل بداية التعاملات.. سعر الذهب عيار 21 الآن الإثنين 4 أغسطس 2025

سوزي الأردنية

بعد انتهاء التحقيق معها.. التحفظ على سوزي الأردنية بقسم الشرطة

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الأحد 3 أغسطس 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الإثنين 4 أغسطس 2025

ترشيحاتنا

تطبيق تيك توك

حين تتحول الشهرة إلى خطر.. تيك توك وتحديات ضبط المحتوى في مصر

محافظ الغربية

محافظ الغربية وسط أهالي قرية نواج.. جولة موسعة لمتابعة المرافق والخدمات والاستماع للمواطنين

وزير الثقافة

تحت رعاية إنتصار السيسي.. وزير الثقافة يكرم الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير 2025 ويعلن عن حزمة مبادرات لصقل قدراتهم الإبداعية

بالصور

تسريبات صادمة.. أعمار أم مكة وأم سجدة تثير الجدل بالسوشيال ميديا

"أم مكة" و"أم سجدة"
"أم مكة" و"أم سجدة"
"أم مكة" و"أم سجدة"

أبرزهم مايا دياب وباميلا الكيك.. نجوم الفن يتألقون في مهرجان بياف

مايا دياب وباميلا الكيك
مايا دياب وباميلا الكيك
مايا دياب وباميلا الكيك

ناقد موضة يحرج إليسا بسبب فستانها بأحدث حفلاتها في لبنان في لبنان..صور

إليسا
إليسا
إليسا

بفستان زفاف .. مى كساب تشارك جمهورها أحدث ظهور

مي كساب
مي كساب
مي كساب

فيديو

وفاة بونجا حارس مرمى وادي دجلة

صدمة في الرياضة المصرية بعد وفاة بونجا بعد صراع مع التهاب الكبد

شاكر وتعاطي المخدرات

شاكر نمبر وان في ورطة.. القبض على محظور بسلاح ومخدرات

خبيرة أبراج تثير الجدل بـ تنبؤاتها

كوكب عطارد السبب في القبض على مشاهير التيك توك .. خبيرة أبراج تكشف السر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الوطن والمقايضة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشباب والمرأة.. شراكة وطنية في بناء برلمان المستقبل

أ.د عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: مَا بَيْنَ شِعْبِ أَبَي طَالِبِ وَشِعْبِ غَزَةِ زَمَكَانِيةٌ مَعْلُومَةٌ!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الفروسية.. قيادة وحرية وانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: وجدان المصريين

المزيد