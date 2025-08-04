بورسعيد. اجتياز 172 موظفا من 22 جهة حكومية برنامج الموظف الرقمي

شهد اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، ختام احتفالية تخرج متدربي برنامج "الموظف الرقمي"، والذي أقيم بالتعاون بين محافظة بورسعيد وقطاع التطوير المؤسسي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقيادة نائب الوزير المهندسة غادة لبيب ، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي ورفع كفاءة العنصر البشري بالجهاز الإداري للدولة، وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، والمهندسة رشا شريف مدير مركز معلومات شبكات المرافق بالديوان العام و الدكتورة بسنت صلاح الدين مدير عام الادارة العامة لمتابعة و تقييم البرامج التقديمية و مدير مبادرة حياة كريمة رقمية.

وتوجه اللواء محب حبشى محافظ بورسعيد بالشكر للقائمين على المبادرة و ثمن جهود المدربين، و حث المتدربين على مواصلة التعلم و التطوير بما يتماشى مع متطلبات العصر و يسهم في تميزهم العلمي و العملي

وحرص محافظ بورسعيد على التقاط عدد من الصور التذكارية مع المتدربين والقائمين على البرنامج التدريبي في ختام فعاليات الحفل

محافظ بورسعيد يشهد ختام حفل تخرج متدربي برنامج "الموظف الرقمي" بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وقام نائب محافظ بورسعيد بتوزيع شهادات اجتياز البرنامج التدريبي على 172 موظفًا، من 22 جهة حكومية، والذي يهدف إلى بناء قدرات الموظفين وتمكينهم من استخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة في أداء مهامهم اليومية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويؤكد على دور التطوير المؤسسي خاصة في ظل التحول الرقمي الذي تشهده بورسعيد

من جانبه، أشاد الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، بجهود التطوير المؤسسي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتعاونها المثمر مع المحافظة، كما أعرب عن فخره بحصول بورسعيد على أعلى نسبة مشاركة ونجاح على مستوى المحافظات، ما يعكس وعي الموظفين ورغبتهم في التطور ومواكبة متطلبات العصر الرقمي.

وكرم نائب المحافظ خلال الاحتفالية المدربين على جهودهم المتميزة خلال فترة التدريب والتقاط الصور التذكارية، في أجواء من الفخر والاعتزاز بما تحقق من إنجاز يعكس نجاح الشراكة بين الحكومة والجهات التنفيذية.