محافظة بورسعيد: نضع ملف التعليم في مقدمة أولوياتنا

شهد اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، والأنبا تادرس مطران بورسعيد وضواحيها حفل تخرج طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية وأوائل الصفوف التعليمية من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثالث الثانوي بمدرسة سان چورچ المتكاملة للغات التابعة لمدارس مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد.

وكان في استقبال المحافظ نيافة القمص بولا سعد الممثل القانوني لمدارس مطرانية الاقباط الأرثوذكس ببورسعيد، ورؤوف ثابت المدير المالي والإداري، إلى جانب مجلس إدارة المدرسة ممثلًا في نيفين رضانة مديرة المدرسة، وسمير جرجس مدير المرحلتين الإعدادية والثانوية، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالمدرسة.

وشهدت الاحتفالية حضور لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والحزبية والسياسية بمحافظة بورسعيد في احتفالية متميزة عكست تميز المدرسة ونجاحها في إعداد جيل واعد.

“نموذج تعليمي مشرف”.. محافظ بورسعيد يشيد بمدرسة سان چورچ للغات

وتضمنت فقرات الحفل عروضًا استعراضية وفنية ورياضية متنوعة، على أنغام الأغاني الحماسية، قدمها طلاب المدرسة تحت إشراف معلميهم حيث لاقت العروض إشادة واسعة من الحضور لما تميزت به من تنوع وإبداع.

كما تألقت الاحتفالية بعرض مسرحي جسد طموحات الطلاب وأحلامهم المستقبلية إلى جانب فقرات موسيقية فردية وجماعية قدم خلالها الطلاب باقة من المقطوعات من التراث الغنائي المصري منها عزف لأغاني عبد الحليم حافظ وأم كلثوم.

وفي كلمته خلال الحفل أعرب اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد عن سعادته بالمشاركة في حفل تخرّج دفعة 2025 من مدرسة سان جورج المتكاملة للغات

وأكد محافظ بورسعيد أن هذا الحفل يعد تتويجًا لسنوات من العمل والاجتهاد موجهًا الشكر لنيافة الأنبا تادرس على جهوده الوطنية والمجتمعية ودعمه الدائم للعملية التعليمية وترسيخ القيم النبيلة في المجتمع.

كما وجه المحافظ التحية لإدارة المدرسة وهيئة التدريس وجميع العاملين على ما يقدمونه من جهد مخلص في إعداد جيل مثقف ومسلّح بالعلم والأخلاق.

وأكد اللواء محب حبشي أن محافظة بورسعيد تضع ملف التعليم في مقدمة أولوياتها، إيمانًا بأن بناء الإنسان يبدأ من المدرسة، وأن الانضباط والقيم والمعرفة هم أساس أي نهضة مجتمعية. مشيرًا إلى أن مدرسة سان چورچ تعد نموذجًا مشرفًا للمؤسسات التعليمية التي تتبنى هذا الفكر وتغرسه في طلابها منذ الصغر.

واختتم المحافظ كلمته برسالة للخريجين قائلًا: “أنتم على مشارف مرحلة جديدة تتطلب منكم المزيد من الاجتهادوالتمسك بالقيم، والسعي المستمر نحو النجاح والتميز.”

ومن جانبه، أعرب نيافة الأنبا تادرس، مطران بورسعيد، عن خالص شكره وتقديره لمحافظ بورسعيد على تواجده في هذا اليوم المميز لمشاركة أبنائه الطلاب فرحتهم بالتخرج والتفوق، معتبرًا ذلك دعمًا معنويا كبيرًا لهم في واحدة من أسعد لحظات حياتهم.

ووجه نيافته الشكر لكل من ساهم في تنظيم الحفل، ولكل من رافق الطلاب في مسيرتهم التعليمية متمنيًا للخريجين مستقبلا مشرقا حافلًا بالنجاح والعطاء، داعيًا الله أن يوفقهم لما فيه خير الوطن الغالي مصر.

كما أكد القمص بولا سعد الممثل القانوني لمدارس مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد، أن مدارس المطرانية تبذل أقصى الجهود للمساهمة في تطوير العملية التعليمية بالمحافظة، مشيرًا إلى أن غرس القيم والمحبة، والأخلاق في نفوس الطلاب منذ الصغر يعد من أهم أولويات المدرسة لإعداد جيل من المواطنين الصالحين القادرين على خدمة وطنهم في شتى المجالات.