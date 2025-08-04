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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بدء خطوات تنفيذ مشروع تخطيط الموارد المؤسسية لأول مرة في بورسعيد

محافظ بورسعيد يناقش آليات تنفيذ مشروع تخطيط الموارد المؤسسية ERP System بالديوان العام للمحافظة
محافظ بورسعيد يناقش آليات تنفيذ مشروع تخطيط الموارد المؤسسية ERP System بالديوان العام للمحافظة
محمد الغزاوى

عقد اللواء  محب حبشي محافظ بورسعيد، اجتماعًا، لمناقشة الخطوات الفعلية لتنفيذ مشروع تخطيط الموارد المؤسسية ERP بالديوان العام للمحافظة، وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ،  والمهندسة شيماء جودة مدير عام التحول الرقمي ومدير المشروع بالمحافظة،  ومديرى عدد من الإدارات بالديوان العام  الاستاذة إيمان العزوني مدير عام الإدارة المالية والدكتورة دينا الحمامي مدير عام الإدارة الاستراتيجية و محمد فتحي مدير عام إدارة الموارد البشرية ومسئولي الحسابات بالمحافظة. 
 


واستعرض  المحافظ؛ الجهود التنسيقية مع الوزارات المختصة لتطبيق المنظومة في المحافظة، حيث قامت محافظة بورسعيد بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كجهة مستفيدة من اتفاقية مايكروسوفت لتنفيذ المشروع بمحافظة بورسعيد كأول محافظة على مستوى الجمهورية على غرار منظومة التحول الرقمي، و يعتبر المشروع نظام متكامل لإدارة موارد المؤسسات، يربط بين جميع إدارات المؤسسة ووظائفها المختلفة (مثل المالية، الموارد البشرية، الإدارة الاستراتيجية للتخطيط،  وغيرها) في نظام  موحد يُمكّن المؤسسة من تحسين الكفاءة التشغيلية من خلال دمج العمليات وتقليل التكرار، تحقيق التكامل بين الإدارات والمعلومات، رفع جودة اتخاذ القرار عن طريق بيانات دقيقة لحظية،  تقليل التكاليف التشغيلية وتحسين إدارة الوقت، تعزيز الشفافية و تقليل الاعتماد على استخدام الورق واستبداله بأنظمة إلكترونية حديثة، مع حوكمة الإجراءات الإدارية في المؤسسات الحكومية، و زيادة سرعة تدفق المعلومات بين الإدارات. 

محافظ بورسعيد يناقش آليات تنفيذ مشروع تخطيط الموارد المؤسسية ERP System بالديوان العام للمحافظة

وأكد اللواء محب حبشي أن مشروع تخطيط الموارد المؤسسية ERP System سوف يطبق لأول مرة بمحافظة بورسعيد، استكمالاً لمسيرة التحول الرقمي بالدولة المصرية
وستكون بورسعيد محافظة رائدة ونموذج لجميع محافظات مصر.

 ووجه محافظ بورسعيد بسرعة مخاطبة الوزارات المشاركة في تنفيذ المشروع، لاتخاذ الإجراءات التنسيقية والآليات اللازمة التي تسهم في سرعة تنفيذ المشروع و تذليل كافة المعوقات  

ويعد مشروع تطبيق منظومة تخطيط الموارد المؤسسية (ERP) في الجهات الحكومية المصرية تنفيذًا مباشرًا لتوجيهات القيادة السياسية،  في إطار رؤية الدولة للتحول الرقمي الشامل، وتحقيق حوكمة الأداء المالي والإداري، وتحديث الجهاز الإداري للدولة، ويسهم في تحقيق أعلى معدلات الحوكمة والشفافية وتوفير الوقت والجهد.

بورسعيد محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد التحول الىقمي الحكومة المصرية

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