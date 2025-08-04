رفع كفاءة المرافق بمنطقة عمر بن عبد العزيز في بورسعيد

تفقد اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، منطقة عمر بن عبد العزيز بحي الزهور، وذلك بالتزامن مع بدء أعمال تطوير العمارات السكنية بمساكن المتخللات بالمنطقة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

رافق محافظ بورسعيد خلال الجولة المهندسة أمل الالفي مدير مشروعات البنية الأساسية وتطوير العشوائيات بالمحافظة، واللواء ايمن صبحي رئيس حي الزهور.

محافظة بورسعيد يتابع ميدانيًا بدء أعمال رفع كفاءة المرافق بمتخللات عمر بن عبد العزيز

وأكد محافظ بورسعيد علي ان أعمال التطوير بالمنطقة تشمل تغيير التالف من مواسير الصرف الصحي ومياه الشرب، بالإضافة إلى غرف التفتيش للعمارات السكنية، تحت إشراف وحدة مشروعات البنية الأساسية.

كما أكد اللواء محب حبشي علي بدء الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بأعمال الملس والتطهير لشبكة الصرف الصحي بمساكن المتخللات بمنطقة عمر بن عبد العزيز، في إطار خطة شاملة لتحسين البنية التحتية ورفع كفاءة المرافق لتشمل المنطقة بالكامل.ويأتي ذلك في ضوء حرص المحافظة على تحسين جودة الحياة للمواطنين وتوفير بيئة سكنية آمنة ومتكاملة.