رئيس الوطنية للانتخابات: لا تبخل على بلدك بصوتك.. كل ورقة اقتراع تُكتب في كتاب المستقبل

دعا المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، جموع المواطنين إلى المشاركة الفاعلة في انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدًا أن التصويت حق دستوري ومسؤولية وطنية يجب أن يضطلع بها كل من يملك حق الاقتراع.

وقال بدوي، في تصريحات لقناة «إكسترا نيوز»، إنه تابع سير العملية الانتخابية منذ الصباح، وتم التأكد من انتظام العمل داخل جميع اللجان وفتحها في المواعيد المقررة، موضحًا أن الأمور تسير بسلاسة بفضل التنسيق الكامل مع الجهات المعنية.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات على أهمية مجلس الشيوخ كغرفة ثانية للبرلمان، موضحًا أنه يضطلع بدور كبير في دعم الحياة التشريعية والسياسية بالبلاد.

ووجّه المستشار بدوي رسالة مباشرة للمواطنين قال فيها:

"لا تبخل على وطنك بصوتك، مصر تستحق. أنت المسؤول عن اختيارك، وستختار من سيمثلك في مجلس الشيوخ."

واختتم كلمته بتأكيد رمزي على أهمية المشاركة بقوله: "كل ورقة اقتراع تُكتب في كتاب المستقبل."

