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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مشاركة مميزة للمعلمين في التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ| صور

مشاركة المعلمين في عملية التصويت بانتخابات الشيوخ
مشاركة المعلمين في عملية التصويت بانتخابات الشيوخ
الديب أبوعلي

جسد المعلمون نموذجاً يحتذى به في أول أيام التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ التي تستمر اليوم وغداً داخل جمهورية مصر العربية.

وكشفت النقابة العامة للمهن التعليمية بقيادة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، المشاركة الفاعلة لمعلمي مصر في انتخابات مجلس الشيوخ، مشيرة إلى أن هذه المشاركة تعكس وعي المعلمين بأهمية الاستحقاقات الدستورية ودورهم الوطني في دعم مؤسسات الدولة وترسيخ دعائم الديمقراطية.

وقال خلف الزناتي نقيب المعلمين، إن جموع المعلمين كانوا على قدر المسئولية، وحرصوا على التوجه إلى لجان الاقتراع في مختلف المحافظات، إيمانًا منهم بأن المشاركة السياسية هي إحدى ركائز بناء الدولة الحديثة، ووسيلة أساسية للتعبير عن إرادتهم الحرة في اختيار من يمثلهم تحت قبة المجلس.

وأكد الزناتي، أن النقابة العامة للمهن التعليمية تبذل جهودًا متواصلة لتعزيز الوعي السياسي والمجتمعي لدى المعلمين، من خلال الندوات التثقيفية والبرامج التوعوية، مشيرًا إلى أن دعم الدولة في استحقاقاتها الوطنية واجب على كل مواطن، وأن المعلمين دائمًا في الصفوف الأولى للدفاع عن الوطن والمساهمة في نهضته.

وأضاف الزناتي، أن مشاركة المعلمين اليوم رسالة للعالم بأن المعلم المصري لا يكتفي بدوره في بناء العقول، بل يسهم أيضًا في صناعة القرار والمستقبل، ويقف خلف قيادته السياسية داعمًا ومؤمنًا برؤية الدولة للتنمية الشاملة."

ودعت النقابة جميع المعلمين وأبناء الشعب المصري إلى الاستمرار في ممارسة دورهم الوطني بالمشاركة الإيجابية في كل استحقاق انتخابي أو دستوري، باعتبار ذلك جزءًا أصيلًا من واجبهم تجاه الوطن.

النقابة العامة للمهن التعليمية مجلس الشيوخ انتخابات مجلس الشيوخ خلف الزناتي نقيب المعلمين

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