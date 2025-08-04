رئيس مجلس الشيوخ: الإقبال على الانتخابات مبشر وندعو الجميع للمشاركة

أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن الإقبال على التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ جاء مبشّرًا للغاية، واصفًا المشهد بأنه «رائع» ويعكس حرصًا وطنيًا على المشاركة في بناء مستقبل البلاد.

وفي تصريحات لقناة «إكسترا نيوز» مع المراسل محمد عادل، دعا رئيس المجلس جميع المواطنين ممن لم يدلوا بأصواتهم بعد إلى النزول والمشاركة، قائلًا:

"صوتك أمانة.. والمشاركة واجب، حتى نعبر هذه المرحلة ونسير نحو الجمهورية الجديدة التي نحلم بها، في صورة ديمقراطية تليق بمصر وشعبها."

كما أعرب المستشار عبد الرازق عن تطلعه إلى أن يشهد الفصل التشريعي القادم تطورًا في الأداء البرلماني والتشريعي، سواء في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، مشيرًا إلى أن أداء المجلسين خلال الفصل التشريعي الماضي كان مُرضيًا، لكنه يأمل في تحقيق الأفضل بما يتماشى مع تطلعات الدولة والمواطنين.

وختم تصريحه بقوله: "نتطلع إلى مرحلة تشريعية أكثر فاعلية، تتناسب مع الصورة التي نرسمها جميعًا لمستقبل وطننا."

