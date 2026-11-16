علّق الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج «حضرة المواطن» المذاع على قناة «الحدث اليوم»، على الانتقادات التي طالت القناة عقب واقعة إنهاء أحد المذيعين لحياة طفليه في منطقة الطالبية ودفن أحدهما بالصحراء، رافضاً تحميل المؤسسة وجميع العاملين بها مسؤولية أخطاء فردية.



وقال سيد علي خلال برنامجه: «ده حد قدم حلقة أو اتنين على قناة الحدث اليوم، وعمل مصيبة وأنهى حياة أبنائه، أنا مالي بالموضوع ده؟ واحد غِلط، أنا مالي، واللي شغالين في القناة ذنبهم إيه؟».

وأضاف أن هناك عشرات العاملين خلف الكاميرات في القناة «بيوتها مفتوحة وبيشتغلوا بمنتهى الشرف» رغم الظروف المالية الصعبة، متسائلاً عن ذنبهم في تحمل تبعات قرارات لم يتخذوها، ومستشهداً بقوله تعالى: «ولا تزر وازرة وزر أخرى».

وأكد «علي» أن دفاعه عن العاملين لا يعني تبرير الأخطاء أو الدفاع عن أي تجاوز، موضحاً أن الخطأ في اختيار الضيوف أو المذيعين أمر يمكن انتقاده ومحاسبة المسؤول عنه، لكنه شدد على ضرورة الفصل بين النقد الموضوعي وتصفية الحسابات الشخصية.

وانتقد مقدم «حضرة المواطن» ما وصفه بازدواجية المعايير لدى بعض الأصوات الإعلامية التي تدرك التحديات التمويلية والإعلانية والتشغيلية التي تواجه القنوات الخاصة، لكنها تتجاهلها وتكتفي باستغلال بعض الوقائع لإثارة الجدل.

واختتم سيد علي حديثه بالتأكيد على أن العدالة تقتضي عرض الصورة كاملة والتفريق بين المخطئ وبقية العاملين، مشيراً إلى أنه يفضل التعامل بروح التسامح والابتعاد عن تصفية الحسابات.