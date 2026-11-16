نفى داني غرينبرغ، الذي عمل مصدرًا استخباراتيًا للشرطة الإسرائيلية في قضية اعتقال نشطاء من القائمة العربية الموحدة «رعام» يوم الانتخابات، تقديم معلومات كاذبة للشرطة أو المشاركة في تدبير فخ سياسي بتوجيه من مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ونقل موقع «واينت» العبري عن غرينبرغ قوله إن لقاءه مع نتنياهو ورئيس ديوانه إيدو نوردن، قبل نحو أسبوعين من الانتخابات، جاء بمحض الصدفة، وليس في إطار عملية مخططة لاستهداف نشطاء القائمة العربية الموحدة.

وادعى غرينبرغ أن عضوًا في الكنيست عن القائمة المشتركة تواصل معه عشية الانتخابات، مستفيدًا من علاقة سابقة جمعتهما خلال عمله في مكتب رئيس الوزراء، وزوده بمعلومات تتعلق بتحويل ملايين الشواقل لدعم أنشطة القائمة العربية الموحدة في جنوب إسرائيل.

وأضاف أن عضو الكنيست قدم له لاحقًا أسماء أشخاص محددين، زاعمًا أن المعلومات التي نقلها إلى الشرطة استندت إلى هذه المعطيات، وليس إلى معلومات مختلقة أو مفبركة.

وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى أن إيدو نوردن، رئيس ديوان نتنياهو، هو من تواصل مع مكتب المفوض العام للشرطة لتقديم شكوى بشأن النشطاء المعنيين، وهو ما أعاد تسليط الضوء على طبيعة العلاقة بين مكتب رئيس الوزراء والتحقيقات الأمنية التي استهدفت نشطاء القائمة العربية الموحدة خلال الانتخابات.

وتأتي هذه التصريحات في ظل الجدل المتصاعد بشأن الاشتباه في استخدام معلومات استخباراتية وإجراءات شرطية للتأثير على العملية الانتخابية، والاتهامات الموجهة إلى مكتب نتنياهو بالتدخل في القضية، وهي اتهامات ينفي غرينبرغ تورطه فيها.