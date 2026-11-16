وافقت المفوضية الأوروبية مبدئيا، اليوم الإثنين، على طلب سلوفاكيا الثامن لصرف دفعة مالية بقيمة 548 مليون يورو ضمن "مرفق التعافي والقدرة على التكيف"، وهو الركن الأساسي لبرنامج "الجيل القادم" للاتحاد الأوروبي.

وقالت المفوضية -في بيان- إن هذه الخطوة تعد هامة في سبيل تنفيذ سلوفاكيا للإصلاحات والاستثمارات المرتبطة بهذا الطلب، في مجالات الرعاية الصحية والتعليم الجيد والشامل والخدمات الاجتماعية والعدالة والبحث والابتكار فضلا عن التحول الأخضر والرقمي في البلاد.

وخلصت المفوضية إلى أن سلوفاكيا أنجزت بنجاح 26 من أصل 28 مرحلة وهدفاً منصوصاً عليها في القرار التنفيذي لمجلس الاتحاد الأوروبي.

ووفقا للبيان، تهدف هذه الدفعة المالية إلى تنفيذ عدد من التدابير الرئيسية تشمل إصلاح للمناهج الدراسية لتزويد المدارس الابتدائية بمنهج مرن قائم على الدورات ومواد تعليمية جديدة، وتشغيل نظم حاسوبية في الأكاديمية السلوفاكية للعلوم في براتيسلافا وجامعة كوشيتسه التقنية وإنشاء مراكز رعاية صحية نفسية مجتمعية لزيادة إتاحة هذه الخدمات.

وأرسلت المفوضية الأوروبية تقييمها الأولي بشأن مدى استيفاء سلوفاكيا للمعايير والأهداف المطلوبة للحصول على هذه الدفعة إلى اللجنة الاقتصادية والمالية التابعة للاتحاد الأوروبي، والتي أمامها مهلة حتى 8 ديسمبر 2026 لإبداء رأيها. وفي الوقت نفسه، أبلغت المفوضية سلوفاكيا بالأسباب التي تجعلها تعتبر المعايير المذكورة أعلاه غير مستوفاة بشكل كامل على النحو المطلوب. وأمام سلوفاكيا الآن شهران لتقديم ملاحظاتها قبل أن تعتمد المفوضية تقييمها النهائي.

ويتماشى هذا الإجراء مع لائحة "مرفق التعافي والقدرة على التكيف"، والمبادئ التوجيهية التنفيذية للمفوضية المنشورة في 21 فبراير2023، والمبادئ التوجيهية للمفوضية بشأن "مرفق التعافي والقدرة على التكيف" المنشورة في 4 مايو 2026.

وكانت سلوفاكيا قد قدمت طلب الدفع الثامن في 29 أبريل 2026. وتضمنت خطة سلوفاكيا للتعافي والقدرة على التكيف مجموعة واسعة من تدابير الاستثمار والإصلاح التي تدعم أهداف المناخ والتحول الرقمي.