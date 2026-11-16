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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أوروبا تصعّد سياساتها ضد الهجرة.. 5 دول تخطط لترحيل طالبي اللجوء المرفوضين إلى رواندا

أوروبا تصعّد سياساتها ضد الهجرة.. 5 دول تخطط لترحيل طالبي اللجوء المرفوضين إلى رواندا
أوروبا تصعّد سياساتها ضد الهجرة.. 5 دول تخطط لترحيل طالبي اللجوء المرفوضين إلى رواندا
فرناس حفظي

تتجه خمس دول أوروبية إلى إطلاق آلية جديدة لترحيل طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم إلى رواندا، في خطوة تعكس تشددًا متزايدًا في سياسات الهجرة داخل القارة الأوروبية، وسط تصاعد نفوذ أحزاب اليمين المتطرف والضغوط السياسية المطالبة بتشديد الرقابة على تدفقات المهاجرين.

وذكر موقع «Ynet» الإسرائيلي، نقلًا عن تقارير ومصادر دبلوماسية، أن ألمانيا والنمسا واليونان والدنمارك وهولندا تعمل على إنشاء مركز لإعادة توطين طالبي اللجوء المرفوضين في رواندا، على أن تستهدف المرحلة الأولى من البرنامج نحو 100 شخص، بواقع 20 مهاجرًا من كل دولة.

وبحسب التقرير، ستشمل الخطة الأشخاص الذين استنفدوا جميع المسارات القانونية المتاحة لهم، ولا يمكن إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، فيما تتوقع الدول المشاركة بدء عمليات الترحيل الأولى خلال العام المقبل، عقب استكمال المفاوضات مع الحكومة الرواندية.

وأعلنت النمسا بدء المحادثات الرسمية مع الدول الأربع الأخرى ورواندا بشأن تنفيذ المبادرة، التي تستند إلى توجه أوروبي يسمح بإنشاء مراكز لإعادة المهاجرين خارج حدود الاتحاد الأوروبي، في إطار مساعٍ تستهدف الحد من الهجرة غير النظامية.

وتؤكد الدول المؤيدة للخطة أن البرنامج سيكون محدود النطاق، ولن يتحول إلى عمليات ترحيل جماعية، مشيرة إلى أن الغرض الأساسي منه هو ردع المهاجرين عن خوض رحلات محفوفة بالمخاطر للوصول إلى أوروبا، من خلال توضيح أن رفض طلب اللجوء قد ينتهي بنقلهم إلى دولة ثالثة.

انتقادات حقوقية ومخاوف من الانتهاكات

في المقابل، أثارت المبادرة انتقادات من منظمات حقوق الإنسان والجهات المعنية بشؤون اللاجئين، التي تحذر من نقل أشخاص إلى دولة لا تربطهم بها أي صلة، وتطرح تساؤلات بشأن الضمانات القانونية المتاحة لهم، والجهة التي ستتحمل المسؤولية حال تعرضهم لانتهاكات.

ونقل التقرير عن المجلس الدنماركي للاجئين تساؤلات بشأن آليات حماية حقوق المرحّلين، وكيفية محاسبة الجهات المسؤولة عن أي انتهاكات محتملة. كما حذر مجلس أوروبا، في يوليو الماضي، من أن إنشاء مراكز لإعادة المهاجرين خارج الاتحاد الأوروبي ينطوي على مخاطر جسيمة تتعلق بحقوق الإنسان.

وتتركز انتقادات أخرى على سجل رواندا في مجال حقوق الإنسان، إذ يتهم منتقدون حكومة الرئيس بول كاغامي بقمع المعارضين السياسيين والاعتقالات التعسفية وإساءة معاملة المحتجزين، وهي اتهامات تثير مخاوف بشأن سلامة الأشخاص الذين سيُنقلون إلى أراضيها.

وفي هذا السياق، حذرت كليمنتين دي مونتجوي، الباحثة الأفريقية البارزة في منظمة «هيومن رايتس ووتش»، من أن تمويل برنامج الترحيل قد يمنح الحكومة الرواندية موارد ونفوذًا سياسيًا، فضلًا عن المخاطر التي قد يتعرض لها المهاجرون المرحّلون.

كما شكك خبراء في جدوى سياسات التشديد والترحيل في الحد من الهجرة غير النظامية على المدى الطويل، معتبرين أن هذه الإجراءات قد تدفع المهاجرين إلى تغيير مساراتهم أو تأجيل رحلاتهم، دون أن تنهي دوافع الهجرة، في حين قد يتكيف المهربون مع القيود الجديدة ويرفعون تكلفة الرحلات.

تجربة بريطانية سابقة لم تدخل حيز التنفيذ

وتعيد الخطة الأوروبية إلى الأذهان اتفاقًا سابقًا بين بريطانيا ورواندا لترحيل طالبي اللجوء، خلال فترة الحكومة المحافظة السابقة، إلا أن الاتفاق لم يدخل حيز التنفيذ بسبب الطعون القانونية التي واجهته، قبل أن تتخلى عنه حكومة حزب العمال عقب وصولها إلى السلطة في عام 2024.

وأشار التقرير إلى أن رواندا كانت قد جهزت مرافق استقبال للمهاجرين ضمن الاتفاق البريطاني السابق، واطلع مشرعون أوروبيون على عدد منها خلال زيارة إلى العاصمة كيغالي في سبتمبر الماضي، في إطار التحضير للمبادرة الجديدة.

تراجع عمليات العبور غير النظامي إلى أوروبا

وتأتي التحركات الأوروبية في وقت أظهرت فيه بيانات وكالة حرس الحدود والسواحل الأوروبية «فرونتكس» تسجيل نحو 110 آلاف عملية عبور غير نظامي للحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026، بانخفاض نسبته 29% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ورصدت الوكالة نحو 18 ألفًا و100 عملية عبور خلال أكتوبر الماضي، بتراجع يقارب 6% على أساس سنوي، مقابل زيادة بنسبة 22% مقارنة بالشهر السابق، مدفوعة بارتفاع أعداد الوافدين عبر مسار غرب أفريقيا باتجاه جزر الكناري الإسبانية.

خمس دول أوروبية رواندا القارة الأوروبية ألمانيا الدنمارك

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