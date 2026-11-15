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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

في أعلى حصيلة منذ 2020.. نحو 1500 مهاجر يصلون إلى جزر الكناري الإسبانية في يوم واحد

في أعلى حصيلة منذ 2020.. نحو 1500 مهاجر يصلون إلى جزر الكناري الإسبانية في يوم واحد
في أعلى حصيلة منذ 2020.. نحو 1500 مهاجر يصلون إلى جزر الكناري الإسبانية في يوم واحد
أ ش أ

 وصل نحو 1500 مهاجر إلى جزر الكناري الإسبانية، في أكبر موجة وصول يومية منذ عام 2020، في ظل تصاعد تدفقات الهجرة القادمة من دول غرب إفريقيا إلى الأرخبيل الإسباني منذ أكتوبر الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية "إفي" عن خدمات الإنقاذ البحري اليوم / الأحد / القول "إن خفر السواحل الأسباني أنقذ 1488 مهاجرا الليلة الماضية كانوا على متن 14 قاربا، في حصيلة تجاوزت الرقم القياسي السابق المسجل في 7 نوفمبر 2020، عندما جرى إنقاذ 1461 شخصا في المياه المحيطة بالجزر".

وأوضحت البيانات أن إحدى الرحلات البحرية التي وصلت أمس السبت كانت تقل 240 شخصا، بينهم 12 امرأة و36 طفلا، ونقل المهاجرون إلى جزيرة إل هييرو، إحدى أصغر جزر الكناري، فيما ينحدر معظم الوافدين من السنغال وجامبيا وغينيا كوناكري.

وشهدت جزيرة إل هييرو وصول 12 قاربا، بينما وصل قارب آخر إلى جزيرة غران كناريا، وقارب إضافي إلى جزيرة تينيريفي.

تأتي هذه التطورات رغم تراجع إجمالي أعداد المهاجرين الوافدين إلى جزر الكناري منذ بداية العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إلا أن الزيادة الحادة المسجلة خلال أكتوبر فرضت ضغوطا إضافية على مراكز استقبال المهاجرين وخدمات الطوارئ في عدد من الجزر، لا سيما الأصغر حجما والأقل كثافة سكانية.

وفي هذا السياق، يعتزم وزير السياسات الإقليمية الإسباني أنخيل فيكتور توريس زيارة جزيرة إل هييرو في وقت لاحق اليوم، لبحث الزيادة في أعداد الوافدين والتحديات المرتبطة باستقبالهم.

وتعد طريق الهجرة عبر المحيط الأطلسي من غرب إفريقيا إلى جزر الكناري واحدة من أخطر مسارات الهجرة البحرية في العالم، إذ يخوض آلاف المهاجرين الرحلة سنويا على متن قوارب مكتظة، أملا في الوصول إلى الأراضي الإسبانية، رغم مخاطر اضطراب البحر والتيارات القوية وطول المسافة.

وتشير بيانات الحكومة الإسبانية إلى أن أعداد المهاجرين الوافدين إلى جزر الكناري خلال الفترة من يناير وحتى 31 أكتوبر تراجعت بنسبة 5.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما ترتفع وتيرة الرحلات عادة خلال أشهر الخريف، عندما تصبح ظروف البحر أكثر ملاءمة نسبيا لعبور المحيط الأطلسي.

جزر الكناري الإسبانية تصاعد تدفقات الهجرة القادمة من دول غرب إفريقيا خفر السواحل الأسباني

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