قالت الإعلامية لميس الحديدي إن زيادات الأجور التي أعلنتها الحكومة تمثل زيادات مرحلية ومبدئية، وفقًا لما وعد به المؤتمر والحكومة، موضحة أن الدولة كلما استطاعت زيادة الأجور؛ ستعمل على ذلك، رغم أن الزيادات ربما لا تصل في كل مرة إلى المستوى المأمول؛ لكنها تظل بداية يمكن البناء عليها ومواصلة تحسينها.

وأضافت مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ الأهم هو مواصلة زيادة دخول المدرسين وأساتذة الجامعات وأعضاء هيئات التدريس والعاملين في البحث العلمي والقطاع الطبي، إلى جانب العاملين في قطاعات النقل والقطاعات الخدمية، مؤكدة أن هذه القطاعات تمثل أهمية كبيرة لأنها تقدم الخدمات للمصريين وتعمل على بناء عقولهم وخدمتهم.

وشددت على ضرورة الاهتمام بهذه الفئات، حتى لا يضطر العاملون فيها إلى العمل في وظيفة ثانية وثالثة بسبب صعوبة الحياة، موضحة أن عضو هيئة التدريس يحتاج إلى دخل يسمح له بالتفرغ لعمله والتركيز فيه وإجراء الأبحاث العلمية، بدلًا من الانشغال بأكثر من وظيفة لتوفير احتياجاته.

وأضافت أن المطلوب هو توفير الظروف التي تساعد أستاذ الجامعة على الاستمرار في عمله وعدم السفر وترك البلاد، وكذلك عدم اضطرار الطبيب إلى الهجرة، مشيرة إلى أن الحفاظ على هذه الكفاءات يتطلب تركيزًا أكبر على تحسين دخولها وتوفير ما يساعدها على أداء دورها.

وأقرت بأن الحيز المالي المتاح أمام الحكومة ضيق، لكنها أكدت أن ذلك لا يمنع على الأقل إعادة النظر في أولويات التفكير والإنفاق، بما يتيح توجيه الاهتمام والموارد إلى القطاعات التي تخدم المواطنين وتؤثر بصورة مباشرة في حياتهم.

وانتقلت الحديدي إلى الحديث عن تطورات في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن عددًا من البنوك الأمريكية الكبرى يواجه مشكلات وانقطاعات وخللًا مفاجئًا في الخدمات والتطبيقات، ومن بينها «جي بي مورجان» و«بنك أوف أمريكا»، لافتة إلى أن عملاء أكبر البنوك الأمريكية أبلغوا عن مشكلات في الوصول إلى حساباتهم وانقطاع الخدمات المصرفية.

وتساءلت عما إذا كان وزير المالية الأمريكي سيخرج ليطلب 50 مليارًا لمعالجة تقادم أنظمة البنوك، قائلة إنها لا تعرف ما الذي يحدث في الولايات المتحدة، خاصة مع انقطاع خدمات الطيران قبل يومين، ثم ظهور مشكلات في البنوك، إلى جانب الأزمة الكبيرة التي تعرضت لها شركة «مايكروسوفت»، والتي ذكّرت المشاهدين بها.

وأكدت أن تزامن هذه الاضطرابات في الطيران والبنوك والخدمات التقنية؛ يثير التساؤلات بشأن ما تشهده الولايات المتحدة من أعطال متتالية، في ظل بلاغات العملاء عن صعوبة الوصول إلى حساباتهم المصرفية وتعطل تطبيقات البنوك الكبرى.