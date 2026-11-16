أكد مسؤول أمريكي وصول حاملة الطائرات الأمريكية "ثيودور روزفلت"، اليوم الإثنين، إلى الشرق الأوسط، ليرتفع بذلك عدد حاملات الطائرات الأمريكية في المنطقة إلى ثلاث، وهو عدد مرتفع بشكل غير معتاد.

ونقلت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية عن المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، القول إن الحاملة وصلت إلى منطقة الشرق الأوسط اليوم، موضحا أن هذه الحاملة تُضيف آلاف الجنود الأمريكيين إلى المنطقة؛ في ظل استمرار الرئيس دونالد ترامب في إبقاء خياراته مفتوحة خلال الحرب مع إيران التي استمرت لأكثر من ثمانية أشهر.

وكانت الحاملة "ثيودور روزفلت"، قد غادرت سان دييجو في سبتمبر الماضي برفقة القوة الضاربة المرافقة لها.

وتنضم "ثيودور روزفلت" إلى حاملتي الطائرات "جورج إتش دبليو بوش" و"جورج واشنطن"، بالإضافة إلى عشرات السفن الحربية الأصغر حجماً، الموجودة في المنطقة لفرض حصار على الملاحة الإيرانية. وكانت "جورج إتش دبليو بوش" قد وصلت إلى المنطقة في أبريل الماضي، بينما وصلت "جورج واشنطن" في أغسطس الماضي.

ووفقا للبحرية الأمريكية، فإن الأسطول الموجود في بحر العرب يضم الآن ثلاث حاملات طائرات بالإضافة إلى 13 مدمرة وطرادين وسفينة قتالية ساحلية.