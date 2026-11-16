أعلن البنك المركزي المصري ، عن قبول بيع استحقاقات خزانة ذات العائدين الثابت والمتغير لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة بقيمة إجمالية تبلغ 55.92 مليار جنيه من أصل 51.5 مليار جنيه، بما يمثل نموا نسبته 8.6%.

وارتفعت طلبات الشراء المقبولة من المستثمرين إلي 23 طلباً مقبولا من المستثمرين والمؤسسات المالية.

ولجأ البنك المركزي لبيع سندات خزانة من استحقاقات " 1.5، و 5 ، و 10، و 3" سنوات ذات العائد الثابت والمتغيير.

تفاصيل الشراء

وباع البنك المركزي المصري عطائين اثنين ذو عائد ثابت بقيمة إجمالية تبلغ 17مليار جنيه من استحقاقي 1.5 و سنوات بإجمالي 13 طلبًأ مقبولا من المستثمرين.

وتضمن البيع لاستحقاق 1.5 عاما بقيمة ملياري جنيه بواقع طلبًأ واحدا مقبولًأ من أصل 5 مليارات جنيه كانت مستهدفة.

و بلغ إجمالي طلبات الشراء المقبولة في سند خزانة المستحق عن 3 سنوات بقيمة 21.07 مليار جنيه من أصل 15 مليار جنيه كانت مستهدفة، بواقع 12 طلبا مقبولا من المستثمرين والمؤسسات المالية.

وصل متوسط سعر الفائدة المقبول للطرح 24.718% وأقل 24.65% وأعلي سعر بنسبة 24.74%.

سندات متغيرة العائد

وصل إجمالي اكتتابات استحقاقات الخزانة شملت آجال " 1.5، 5، 10 " سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 32.85 مليار جنيه شملت 10 طلبات مقبولة من المستثمرين والمؤسسات المالية.

تضمنت تلك العطاءات بيع سند خزانة لمدة 1.5 عاما بواقع 4 طلبات مقبولة من المستثمرين والمؤسسات المالية و أعلي سعر بنسبة 25.6% وأعلي سعر بنسبة 25.6% وأقل س بنسبة 25.6%..

وصل إجمالي الاستثمارات المقبولة 4.67 مليار جنيه من أصل 5 مليارات جنيه.

وسجلت جملة الطلبات المقبولة في سندات خزانة المستحق عن 5سنوات بواقع طلبين اثنين مقبولين بقيمة 25 مليار جنيه من أصل 1.5 مليار جنيه كانت مستهدفة.

وصل متوسط سعر الفائدة المقبولة في الاستحقاق 26.625% .

وبلغ حجم الطلبات المقبولة في استحقاق 10 سنوات 4 طلبات مقبولة من المستثمرين والمؤسسات المالية بقيمة 3.18 مليار جنيه من أصل 25 مليار جنيه .

سجل سعر الفائدة المقبول به الطرح 26.2%.