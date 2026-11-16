كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بمحاولة فتح باب منزله بقصد السرقة بالقاهرة .



بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (عامل – مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) ، وبسؤاله قرر بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بتاريخ 5/ أكتوبر المنقضى بالدلوف للعقار محل سكنه ومحاولته فتح باب شقته لسرقتها.



أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بذات الدائرة) ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه .



تم إتخاذ الإجراءات القانونية



