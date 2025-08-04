توافد القبائل البدوية على لجان الانتخابات بجنوب سيناء للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ





توافد بدو محافظة جنوب سيناء، على لجان انتخابات مجلس الشيوخ 2026، للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع، مرددين هتافات تضامنية للمرشحين، ورفعوا العلم المصري قائلين " تحيا مصر ، تحيا مصر".

وانطلقت الانتخابات في تمام التاسعة من صباح اليوم الاثنين، ودعا محافظ جنوب سيناء المواطنين بالتصويت في ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدا على ثقته في وعي الشباب وحكمة مشايخ القبائل البدوية، وفطنة المرأة السيناوية بدورها الإيجابي في المشاركة في الحياة السياسية.

ويبلغ عدد الناخبين المقيدين في كشوف الانتخابات بمحافظة جنوب سيناء 103 ألف و354 ناخبًا وناخبة، ويدلون بأصواتهم لاختيار مرشح واحد على المقعد الفردي، إضافة إلى التصويت على القائمة الوطنية الموحدة لقطاع سيناء، والتي يشترط لاجتيازها الحصول اعلي تصويت من إجمالي الأصوات الصحيحة.

وتجري مجلس الشيوخ داخل 15 مقرًا انتخابيًا و18 لجنة فرعية، بواقع 5 لجان بمدينة طور سيناء، و3 لجان فرعية بمدينة شرم الشيخ، ولجنة بمدينة أبو رديس، و لجنة بمدينة أبو زنيمة، ولجنتين بمدينة رأس سدر، و لجنة بمدينة سانت كاترين، ولجنتين فرعية بمدينة دهب، ولجنتين فرعية بمدينة نويبع، و لجنة فرعية بمدينة طابا.

ويتنافس على الفوز بمقعد الفردي مرشحان فقط، هما: المرشح موسى فراج موسى مرشح حزب مستقبل وطن فردي، رقم 1 رمز الكتاب، والمرشح أحمد الزيات، فردي مستقل رقم 2 رمز الصقر، واختيار القائمة الوطنية الموحدة، التي يمثلها عن جنوب سيناء النائب صلاح ربيع عواد، أمين حزب حماة الوطن بجنوب سيناء.