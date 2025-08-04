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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

طلاب إدارة 6 أكتوبر التعليمية يشاركون في تنظيم انتخابات مجلس الشيوخ| صور

انتخابات مجلس الشيوخ
انتخابات مجلس الشيوخ
ياسمين بدوي

يشارك طلاب إدارة 6 أكتوبر التعليمية، اليوم الإثنين الموافق 4 أغسطس، وغدًا الثلاثاء الموافق 5 أغسطس 2025، في تنظيم دخول الناخبين إلى مقار اللجان الانتخابية الخاصة بـ انتخابات مجلس الشيوخ المصري.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لتعزيز روح الانتماء الوطني وترسيخ قيم المشاركة المجتمعية والديمقراطية.

تأتي هذه الفعالية الوطنية تحت رعاية الفاضل سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، وبإشراف الأستاذة ريحاب عريق، وكيل المديرية، و فاتن مدكور، مدير عام إدارة 6 أكتوبر التعليمية، والدكتورة منى البقري، وكيل الإدارة.

ويؤدي الطلاب المشاركون دورًا هامًا في تنظيم عملية الدخول إلى اللجان، وتقديم المساعدة والإجابة عن استفسارات الناخبين، في صورة حضارية مشرّفة تجسد وعي الجيل الجديد وإيمانه بأهمية دوره في خدمة المجتمع والمشاركة الفعالة في الشأن العام.

وتهيب إدارة 6 أكتوبر التعليمية بجميع المواطنين المصريين الشرفاء، من العاملين بوزارة التربية والتعليم بالجيزة، وأولياء الأمور، وسائر أبناء الوطن، بالمشاركة الإيجابية في هذا العرس الانتخابي الوطني، والتوجه إلى لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، تأكيدًا على دعم المسار الديمقراطي، وترسيخًا لقيم المواطنة والمشاركة السياسية الفعالة في بناء الجمهورية الجديدة.

انتخابات مجلس الشيوخ 2025 

وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بحسب الهيئة الوطنية للانتخابات داخل مصر في 8 آلاف و825 مقرا انتخابيا على مستوى الجمهورية، بهدف التيسير على المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات والحفاظ عليهم.

وتم توزيع اللجان الفرعية في 27 دائرة مخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، و4 دوائر لنظام القائمة (القاهرة وشمال ووسط الدلتا - شمال ووسط وجنوب الصعيد - غرب الدلتا - شرف الدلتا).

وتوزع اللجان في محافظة القاهرة 544 لجنة، وفى القليوبية 367 لجنة، وفى الدقهلية 723 لجنة، وفى المنوفية 469 لجنة، وفى الغربية 654 لجنة، وفى كفر الشيخ 442 لجنة، وفى الجيزة 492 لجنة، وفى الفيوم 297 لجنة، وفى بني سويف 371 لجنة، وفى المنيا 476 لجنة، وفى أسيوط 371 لجنة، وفى الوادى الجديد 60 لجنة، وفى سوهاج 507 لجنة، وفى قنا 304 لجنة، وفى الأقصر 147 لجنة، وفى أسوان 190 لجنة، وفى البحر الأحمر 67 لجنة، وفى الشرقية 844 لجنة، وفى دمياط 130 لجنة، وفى بورسعيد 50 لجنة، وفى الإسماعيلية 135 لجنة، وفى السويس 41 لجنة، وفى شمال سيناء 45 لجنة، وفى جنوب سيناء 18 لجنة، وفى الإسكندرية 320 لجنة، وفى البحيرة 633 لجنة، وفى مرسى مطروح 127 لجنة.

المنافسة في انتخابات مجلس الشيوخ

تخوض القائمة الوطنية من أجل مصر انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بمفردها، ووفقا للقانون مجلس الشيوخ فهي تحتاج إلى 5% من أصوات الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين.

وعلى المستوى الفردي، يبلغ إجمالي عدد المترشحين ( 424) مترشح، منهم ( 183 ) مرشحاً مستقلاً، وعدد ( 241 ) مرشحاً عن الأحزاب السياسية.

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