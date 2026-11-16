قال أحمد سيد، رئيس قطاع موازنات التنمية البشرية بوزارة المالية، إن الزيادات المقررة لأعضاء هيئة التدريس تأتي في إطار التخطيط وفقًا للموازنة المعتمدة، مع مراعاة الفئات المستهدفة ضمن مخرجات منتدى مصر 2026، مؤكدًا أن خطة التحسين تستهدف وصول الزيادة إلى 8500 جنيه للمعيد و13500 جنيه للأستاذ خلال نحو 20 شهرًا.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ خطة الزيادات تمتد من نوفمبر 2026 وحتى الأول من يوليو 2027 والأول من يوليو 2028، بما يعني استكمال مراحل التحسين خلال فترة متقاربة تبلغ نحو 20 شهرًا، لتصل الزيادة المقررة للمعيد إلى 8500 جنيه، وللأستاذ إلى 13500 جنيه.

وأوضح أن التضخم لا يؤثر على أستاذ الجامعة وحده، وإنما يمتد تأثيره إلى جميع فئات المجتمع، مشيرًا إلى أن الدولة تحاول، من خلال أجهزتها المعنية، السيطرة على الأسعار بما يضمن أن يكون لما يتم ضخه من أموال أثر إيجابي على المستفيدين، سواء كانوا أساتذة جامعات أو مواطنين أو عمالًا بصفة عامة.

وفيما يتعلق بإمكانية إعلان إجراءات جديدة لتحسين دخول العاملين بالقطاع الصحي، قال إن الدولة تعمل على ترجمة مخرجات منتدى مصر 2026 إلى إجراءات عملية، موضحًا أن العمل بدأ بقطاع التربية والتعليم، ثم انتقل إلى التعليم العالي، فيما يستهدف التوجه إلى القطاع الصحي خلال الفترة القريبة المقبلة.

وذكر أن هناك إجراءات خاصة بالعاملين في القطاع الصحي من المنتظر الإعلان عنها قريبًا، بالتنسيق بين وزير المالية ووزير الصحة، مؤكدًا أن هذه الخطوات تأتي في إطار استكمال ترجمة مخرجات منتدى مصر 2026.