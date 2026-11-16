“وزارة العمل”: الحد الأدنى للأجور حق للعاملين بالقطاع الخاص دون استثناء

أكد عبد الوهاب خضر، المستشار الإعلامي والمتحدث باسم وزارة العمل، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8500 جنيه يسري على جميع منشآت وشركات القطاع الخاص دون استثناء، موضحًا أن القرار المرتقب صدوره عن المجلس القومي للأجور يمثل أهمية كبيرة للعاملين بالقطاع الخاص الذين انتظروه لفترات طويلة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «الساعة 6»، عبر قناة «الحياة»، أن وزارة العمل ستتلقى قرار المجلس القومي للأجور، ثم تبدأ التحرك لتنفيذه على أرض الواقع ومتابعة الالتزام به من خلال الآليات المنوطة بها، وفقًا لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، الذي وضع إطارًا قانونيًا واضحًا لتنظيم هذه المسألة.

وأشار إلى أن المادة 104 من قانون العمل ألزمت المنشآت بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، فيما نظمت المادة 105 آليات متابعة التنفيذ، وألزمت أصحاب الأعمال بالاحتفاظ بالسجلات والبيانات الخاصة بالعاملين والأجور المستحقة لهم، بما يتيح لأجهزة التفتيش مراجعتها والتحقق من الالتزام بالقرارات.

وشدد المتحدث باسم وزارة العمل على أن القرار ملزم لجميع شركات ومؤسسات القطاع الخاص، ولا توجد أي استثناءات من تطبيقه، مؤكدًا أن القانون حدد الإجراءات التي يتم اتخاذها في حالة عدم التزام أصحاب الأعمال بالحد الأدنى للأجور.