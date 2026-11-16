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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزارة العمل تكشف تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص

الأجور
الأجور
محمود محسن

أكد عبد الوهاب خضر، المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه، يُعد خطوة مهمة تسعد ملايين العمال، ويعكس حرص الدولة على تحسين مستوى دخول العاملين وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.

وقال خضر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح الخير يا مصر”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أن وزارة العمل تُعد طرفًا أصيلًا في المجلس القومي للأجور، الذي يتولى تحديد الزيادات الدورية للأجور، مشيرًا إلى أن الاجتماع الأخير استهدف تحسين الأجور للعاملين بالقطاع الخاص، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية ومتطلبات المعيشة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن القرار تضمن رفع الحد الأدنى للأجور من 7 آلاف جنيه إلى 8500 جنيه، إلى جانب زيادة الحد الأدنى للعلاوة الدورية من 250 جنيهًا إلى 350 جنيهًا.

كما شملت القرارات رفع الحد الأدنى للأجر للعاملين في الأعمال المؤقتة بطبيعتها، أو الذين يعملون جزءًا من الوقت، إلى 34 جنيهًا صافيًا للساعة الواحدة.

تحقيق المزيد من الاستقرار الاجتماعي

وأكد خضر أن مسار الحد الأدنى للأجور شهد زيادات متتالية وكبيرة خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع من 2400 جنيه في يناير 2020، ليصل إلى 8500 جنيه اعتبارًا من يناير 2027، في إطار جهود الدولة لتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين وتحقيق المزيد من الاستقرار الاجتماعي.

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