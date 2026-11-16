عضو “القومي للأجور” يكشف كواليس رفع الحد الأدنى للقطاع الخاص إلى 8500 جنيه

قال علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور ورئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن قرار رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى "8500 جنيه"، والمقرر تطبيقه اعتباراً من مطلع شهر يناير لعام 2027، يمثل زيادة تتجاوز نسبتها "20%"، وهى أعلى نسبة زيادة تمت منذ إنشاء المجلس القومي للأجور.

وأضاف حلال برنامج “من ماسبيرو” أن تحديد هذا الرقم استند إلى معايير اقتصادية دقيقة تستهدف تفوق نسبة الزيادة على معدل التضخم البالغ "14%"، مما يمنح العامل زيادة حقيقية وصافية في دخله وقدرته الشرائية تقدر بحوالى"6%".

وكشف عن أن هذا القرار صدر عن المجلس القومي للأجور الذي شهد سابقة تحدث لأول مرة، وهي ترؤس رئيس مجلس الوزراء لاجتماع المجلس نظراً لأهمية الملف، مشيراً إلى أن المجلس يضم في عضويته ممثلين عن الحكومة، واتحادات العمال، واتحادات أصحاب الأعمال بنسبة تمثيل متساوية "6-6-6".

وبيّن أن القرار شمل أيضاً تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية بنسبة "3%" من أجر الاشتراك التأميني بما لا يقل عن "350 جنيهاً".

ونوه أنه رغم التحديات والمعاناة الشديدة التي يواجهها أصحاب الشركات والمشروعات في التكلفة خلال الفترة الراهنة، إلا أن جميع الأطراف أجمعت لأول مرة على القرار بعد شرح رئيس الوزراء للأوضاع الاقتصادية بوضوح، مؤكداً أن رجال الأعمال الوطنيين اختاروا تحمل العبء الأكبر وتقديم مصلحة الوطن والمواطن لضمان الاستقرار العام وتحسين مستوى معيشة العاملين بالقطاع الخاص الذي يمثل "80%" من قوة العمل في مصر.