لا يمكن تشخيصه إلا بالمنظار.. حسام موافي يكشف أعراض القولون التقرحي

أكد الدكتور حسام موافي، استشاري الأمراض الباطنة والجهاز الهضمي، على أن القولون التقرحي مرض مناعي يحدث عندما يهاجم الجهاز المناعي أعضاء الجسم نفسه بدل محاربة الغريب.

الجهاز المناعي قمة التعقيد

وأوضح استشاري الأمراض الباطنة والجهاز الهضمي خلال برنامج “رب زدني علما” والمذاع عبر قناة صدى البلد أن الجهاز المناعي قمة التعقيد، وهو المسؤول عن محاربة أي ميكروب أو جسم غريب يدخل الدم. لكن في الأمراض المناعية مثل القولون التقرحي، الجهاز المناعي يتجنن ويهاجم الأعضاء التي خلقها الله للإنسان.

وأضاف “موافي” أن العلاج يعتمد على كبح نشاط الجهاز المناعي، قائلاً: أفضل دواء يمنح الجهاز المناعي إجازة هو الكورتيزون. هناك أدوية أخرى كثيرة، مثل العلاج البيولوجي، نتائجه مبشرة لكنه ما زال تحت الدراسة لأنه يحتاج إلى دعم إحصائي أقوى.

ولفت إلى أن طبيعة المرض المتقلبة: القولون التقرحي مرض مناعي، ليس عدوى ميكروبية أو فيروسية، لذلك أعراضه قد تعود بعد التوقف عن الدواء، وهذا طبيعي. المرض يشبه موج البحر، يرتفع وينخفض.

أعراض القولون التقرحي

كما تطرق الدكتور حسام موافي إلى الأعراض قائلاً: أعراض القولون التقرحي تشمل دم في البراز، مخاط، إسهال وانتفاخ، ولذلك لا يمكن تشخيصه إلا بالمنظار وأخذ عينة للفحص المجهري لتأكيد التشخيص.