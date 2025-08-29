ما تستهترش بيه.. حسام موافي يحذر من ارتفاع درجات الحرارة المستمرة

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إن ارتفاع درجة الحرارة المستمر لدى بعض الشباب قد يكون له أسباب متعددة، ولا يجب الاكتفاء بتناول أدوية مضادة للحرارة دون استشارة طبية دقيقة، محذرًا من استخدام المضادات الحيوية بشكل عشوائي.

وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني خلال تقديمه برنامج "رب زدني علما" والمذاع عبر قناة صدى البلد، أن بعض الحالات قد تبدو طبيعية لكنها مرتبطة بأمراض مناعية أو التهابات في الغدد أو أمراض مزمنة، لافتًا إلى أن التشخيص المبكر من قبل الطبيب المختص هو الطريقة الآمنة لمعرفة السبب الحقيقي وبدء العلاج المناسب.

تعريف الإدمان

وقال الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني،: قديما كان التدخين عادة فقط، مثله مثل القهوة والشاي، وأجرى العلماء العديد من الأبحاث، وغيروا تعريف الإدمان.

