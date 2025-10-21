عدم اكتمال النصاب القانوني لعمومية الزمالك

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أعلن المستشار منتصر عبد العال، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، ورئيس الهيئة القضائية المشرفة على الاجتماع الخاص للجمعية العمومية بنادي الزمالك، عن عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الخاص بالتصويت على قانون وزارة الشباب والرياضة رقم 171 لعام 2025.

وأكد رئيس الهيئة القضائية المشرف على الاجتماع الخاص أنه من المفترض أن يحضر ٤٠٠٠ أربعة آلاف عضو على الأقل من الأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع الخاص للجمعية العمومية، ولكن حضر ٨٩٨ عضوًا.

وضمت اللجنة القضائية المشرفة على عملية التصويت كل من المستشار ماجد أبو بكر نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار محمد صلاح نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتور محمد الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، والدكتور إيهاب الفاوي وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور إبراهيم عبد الرازق مدير إدارة الهيئات بمديرية الشباب والرياضة، ومحمد ربيع منسق وزارة الشباب والرياضة.

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات فنية وخططية خلال مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة ديكيداها الصومالي المقبلة في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحرص البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني وأعضاء الجهاز المعاون على توجيه اللاعبين باستمرار خلال الفقرة الخططية وتصحيح الأخطاء، قبل خوض تقسيمة فنية في منتصف الملعب لتنفيذ ما تم التدريب عليه.

وكان  فريق الزمالك فاز على ديكيداها بسداسية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة في السادسة مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد السلام.

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، فقرة تدريبات بدنية للاعبين خلال مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة ديكيداها الصومالي المقبلة في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحرص الجهاز الفني على رفع الحمل البدني للاعبين بعد الحصول على راحة سلبية لمدة يومين.

وأدى اللاعبون الفقرة البدنية تحت قيادة الإسباني راؤول لوبيز مدرب الأحمال بالفريق، تضمنت تدريبات متنوعة بجانب فقرة خاصة بالكرة.

وكان  فريق الزمالك فاز على ديكيداها بسداسية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة في السادسة مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد السلام.

