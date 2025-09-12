حسام موافي يكشف أبرز أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، جامعة القاهرة، عن المخاطر الصحية لتقرحات الفم، مشيرًا إلى أنها قد تصيب العديد من الأشخاص وتستدعي الانتباه.

وأضاف حسام موافي، خلال تقديمه برنامج "رب زدني علما" على قناة صدى البلد، أن فقدان الوزن بشكل كبير قد يكون مؤشرًا على نشاط الغدة الدرقية، مؤكدًا أن زيادة نشاط الغدة قد تؤثر سلبًا على وظائف الجسم.

أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية

وأوضح موافي أن من أبرز أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية التعرق الشديد وتسارع نبضات القلب، مشيرًا إلى أهمية متابعة هذه العلامات لتجنب المضاعفات الصحية.

وأشار حسام موافي إلى أن الجمع بين فقدان الوزن، التعرق، وظهور تقرحات في الفم قد يكون مؤشراً على الإصابة بمرض «بهست أو بهجت»، وهو مرض مناعي يسبب التهابات وتقرحات في الفم والجهاز التناسلي، ما يستلزم استشارة الطبيب فور ظهور هذه الأعراض.