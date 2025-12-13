كسر مفاجئ في خط المياه الرئيسي يسبب انقطاع الخدمة بعدة مناطق بحدائق أكتوبر.. صور

أعلن جهاز مدينة حدائق أكتوبر عن حدوث كسر مفاجئ في خط المياه الرئيسي المغذي للمدينة، ما أدى إلى انقطاع المياه عن الأدوار العليا وضعفها في الأدوار السفلية بعدد من المناطق.

وأوضح الجهاز أن المناطق المتأثرة تشمل جنوب الأحياء، المنطقة الصناعية، والحيين السابع والثامن، مشيرًا إلى أن فرق الصيانة والطوارئ بدأت العمل الفوري لإصلاح الكسر وإعادة ضخ المياه تدريجيًا.

وأضاف أن مدة الإصلاح المتوقعة تبلغ نحو 6 ساعات من وقت بدء العمل، وفقًا لتقديرات الفرق الفنية العاملة بالموقع.

وأكد جهاز مدينة حدائق أكتوبر أنه يجري التعامل مع الموقف على مدار الساعة لضمان سرعة الانتهاء من الإصلاح، داعيًا السكان إلى ترشيد استهلاك المياه خلال فترة الانقطاع لحين استكمال الأعمال وعودة الخدمة بشكل كامل.