رئيس حدائق أكتوبر يعلن إطلاق تيار الكهرباء بـ“ڤاليرا جاردنز” لـ متوسطي الدخل

أعلن المهندس ياسر عبدالحليم، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر عن الانتهاء من تشغيل موزع الكهرباء الخاص بالمشروع، وإطلاق التيار الكهربائي بالموقع تمهيدًا لتسليم الوحدات السكنية للملاك في التوقيتات المحددة طبقًا لخطة التسليم.

في إطار متابعة المهندس رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، لخطة تسليم وحدات مشروع “ڤاليرا جاردنز” واستكمال أعمال المرافق بالمشروعات الجارية.

وأكد رئيس الجهاز أن تشغيل الموزع يأتي استكمالًا لجهود الجهاز في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، وضمان جاهزية المشروعات للتسليم في المواعيد المحددة، مشيرًا إلى استمرار المتابعة اليومية لجميع الأعمال لضمان سرعة الانتهاء منها.

وأشار رئيس الجهاز إلى التعاون الدائم بين جهاز المدينة وشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، مثمنًا الدعم والتعاون المستمر اللذين يسهمان في سرعة إنجاز الأعمال، مؤكدًا أن التنسيق المستمر بين الجهات المختلفة يسرع من وتيرة تنفيذ الخدمات داخل المدينة.