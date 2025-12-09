جولات ميدانية مكثفة لدفع العمل ورفع كفاءة البنية التحتية بالمناطق الصناعية في العاشر من رمضان

يواصل جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان جهوده المكثفة لمتابعة سير العمل بالمشروعات الحيوية ودفع معدلات الإنجاز.

يأتي ذلك في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتعزيز تنمية المناطق الصناعية ورفع كفاءة المرافق داخل المدن الجديدة.

وأجرى المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر، جولة موسعة شملت عددًا من المناطق الصناعية لمتابعة التنفيذ الفعلي لأعمال البنية التحتية والخدمات.

وتضمنت الجولة تفقد أعمال شبكات المياه والصرف وأعمال الكهرباء والفرمة بالمنطقة الصناعية جنوب غرب المدينة بمناطقها B وC، حيث وجه رئيس الجهاز بسرعة الانتهاء من الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة، وبحد أقصى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، بما يضمن سرعة دخول المشروعات الخدمة ودعم التوسعات الاستثمارية بالمنطقة.

وتابع رئيس الجهاز أعمال رفع كفاءة المرافق بالمنطقة الصناعية A'1، والتي تشمل تنفيذ شبكات المياه والصرف وأعمال الطرق، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمنشآت الصناعية وتعزيز جاهزية المنطقة لاستيعاب المزيد من الأنشطة الإنتاجية.

وشملت الجولة أيضًا متابعة الموقف التنفيذي لأعمال خط الطرد الاستراتيجي بقطر ٩٠٠ مم، المخصص لنقل تصرفات مناطق جنوب غرب المدينة. ويُعد هذا الخط أحد أهم المشروعات الخدمية المحورية التي تُسهم في دعم التوسعات العمرانية والصناعية، ورفع كفاءة منظومة الصرف الصحي بالمدينة بشكل عام.

وأكد جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان استمرار متابعته اليومية للمشروعات الجارية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ووزارة الإسكان، لضمان إنجاز الأعمال طبقًا للمواصفات والجداول الزمنية، ودعم المناخ الصناعي والاستثماري داخل المدينة.