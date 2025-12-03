قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لن نتخذ جانبًا بين اليابان والصين.. رئيس كوريا الجنوبية: أشعر بضرورة الاعتذار إلى كوريا الشمالية
3 أعمال يستهين بها الناس.. اغتنمها تدخلك الجنة وتحفظ لك النعم
جولة الإعادة للمرحلة الأولى بالانتخابات.. تراجع ملحوظ في في 139 مركزا انتخابيا
بابا الفاتيكان يُطالب حزب الله بنزع سلاحه واللجوء إلى طاولة الحوار
للمرة الثالثة| ريم البارودي: التعاون مع مي عز الدين دائمًا ناجح.. ومسلسل «قبل وبعد» مفاجأة للجمهور
مصر ترفع مكانتها الصناعية.. تعاون «العربية للتصنيع» مع «داسو» الفرنسية و«شادو وينجز» الصينية في قلب «إيديكس2025».. صور
نتيجة منتخب مصر والكويت.. ناقد رياضي: أزمة الفراعنة تتفاقم.. والتعادل يضعهم تحت ضغط التأهل
إنتاج محلي 100%.. التمساح المصرية تلفت أنظار العالم وتتألق في «أيديكس2025»|هذه مميزاتها
مُشيدًا ببطولة كأس العرب.. «المستكاوي»: صراع ناري بين السعودية وعمان يعكس تطور الكرة العربية
نتيجة منتخب مصر والكويت.. محمد فضل: قادرون على التأهل للأدوار الإقصائية رغم التعادل
ماذا يحدث لجسمك عند التعرّض للعطش الشديد؟ .. نتائج صادمة
نتيجة منتخب مصر والكويت.. ناقد رياضي: الجماهير المصرية أُصيبت بخيبة أمل.. والكويتيون يفرحون
حملات مكثفة لضبط المخالفات وإزالة التعديات في العاشر من رمضان | صور

آية الجارحي

واصل جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان حملاته المكثفة بعدد من الأحياء، تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبناءً على تعليمات المهندس علاء عبد اللاه مصطفى رئيس الجهاز والمشرف على جهاز حدائق العاشر.

في إطار خطة الدولة لفرض الانضباط ومواجهة أشكال التعدي على الأراضي والممتلكات العامة.

وبمشاركة إدارات الإشغالات والتعديات والأمن والحركة والمعدات والنظافة والتجميل، وبتنسيق كامل مع شرطة التعمير، نفّذت الأجهزة حملة موسعة أسفرت عن تنفيذ ١٦ قرار غلق وتشميع لعدد من المنشآت المخالفة بالحي السادس (النخيل). كما تم إيقاف أعمال زيادة بنائية بالقطعة رقم ٣٣١ قطاع "د" بالحي ١٤ (الرواد)، مع مصادرة المواد المستخدمة في المخالفة، إضافة إلى إيقاف أعمال زيادة بنائية بالقطعة رقم ٢٣٠ قطاع "هـ" بالحي ١٢ (الزمرد).

وامتدت الحملة لرفع الإشغالات بشكل كامل بعدد من المناطق الحيوية، شملت الحي الثامن (الورود) والموقف الجديد، إلى جانب إزالة الإشغالات بسنتر المجاورة ٣٨ بالحي الخامس (الكوثر)، وذلك في إطار جهود الجهاز لإعادة الانضباط وتحسين المشهد البصري للمدينة.

وأكد جهاز مدينة العاشر من رمضان أن هذه الحملات تأتي ضمن برنامج عمل يومي يستهدف القضاء على التعديات في مهدها، وتعزيز الالتزام بالقواعد التخطيطية المعتمدة، بما يضمن توفير بيئة حضارية تليق بمكانة المدينة وتتماشى مع خطط التنمية التي تشهدها.

العاشر من رمضان الإسكان المجتمعات العمرانية حدائق العاشر

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026.. ما القصة؟

أحمد فهمي وهنا الزاهد

الطبيب محمد المغربي

جانب من الفيديو المتداول

الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية

السباحة

السيدة أعلى دائري بشتيل

محل دواجن فاسدة

مصر ترفع مكانتها الصناعية.. تعاون «العربية للتصنيع» مع «داسو» الفرنسية و«شادو وينجز» الصينية في قلب «إيديكس2025».. صور

ماذا يحدث لجسمك عند التعرّض للعطش الشديد؟ .. نتائج صادمة

طريقة عمل سمك بلطي مشوي في المنزل.. بخطوات سهلة ولذيذة

تعاون عربي صيني.. «العربية للتصنيع» تُصنّع أجزاءً من طائرة «رافال» وتشارك في إنشاء خطوط دفاعية جديدة|صو

جناح شركة لوكهيد مارتن الأمريكية

أبرزهم لوكهيد مارتن وبوينج وشيلد| الولايات المتحدة تشارك بـ 23 شركة عالمية في معرض إيديكس 2025.. فيديو وصور

الطائرة الأمريكية المسيرة V-BAT

أول مقاتلة عمودية الإقلاع في العالم تعمل بالذكاء الاصطناعي في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

المنظومة الجديدة لمواجهة المسيرات

صواريخ للدفاع الأرضي ومنظومات لمواجهة المسيرات.. جناح متميز للعربية العالمية للبصريات في إيديكس 2025| فيديو وصور

