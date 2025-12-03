حملات مكثفة لضبط المخالفات وإزالة التعديات في العاشر من رمضان | صور

واصل جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان حملاته المكثفة بعدد من الأحياء، تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبناءً على تعليمات المهندس علاء عبد اللاه مصطفى رئيس الجهاز والمشرف على جهاز حدائق العاشر.

في إطار خطة الدولة لفرض الانضباط ومواجهة أشكال التعدي على الأراضي والممتلكات العامة.

وبمشاركة إدارات الإشغالات والتعديات والأمن والحركة والمعدات والنظافة والتجميل، وبتنسيق كامل مع شرطة التعمير، نفّذت الأجهزة حملة موسعة أسفرت عن تنفيذ ١٦ قرار غلق وتشميع لعدد من المنشآت المخالفة بالحي السادس (النخيل). كما تم إيقاف أعمال زيادة بنائية بالقطعة رقم ٣٣١ قطاع "د" بالحي ١٤ (الرواد)، مع مصادرة المواد المستخدمة في المخالفة، إضافة إلى إيقاف أعمال زيادة بنائية بالقطعة رقم ٢٣٠ قطاع "هـ" بالحي ١٢ (الزمرد).

وامتدت الحملة لرفع الإشغالات بشكل كامل بعدد من المناطق الحيوية، شملت الحي الثامن (الورود) والموقف الجديد، إلى جانب إزالة الإشغالات بسنتر المجاورة ٣٨ بالحي الخامس (الكوثر)، وذلك في إطار جهود الجهاز لإعادة الانضباط وتحسين المشهد البصري للمدينة.

وأكد جهاز مدينة العاشر من رمضان أن هذه الحملات تأتي ضمن برنامج عمل يومي يستهدف القضاء على التعديات في مهدها، وتعزيز الالتزام بالقواعد التخطيطية المعتمدة، بما يضمن توفير بيئة حضارية تليق بمكانة المدينة وتتماشى مع خطط التنمية التي تشهدها.