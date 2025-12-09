قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

رئيس حدائق العاصمة يتفقد الإسكان المتوسط لمتابعة معدلات التنفيذ وسرعة تسليم الوحدات للمواطنين

جانب من الجولة
جانب من الجولة
آية الجارحي

أجرى المهندس أحمد العربي، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، جولة تفقدية موسعة رافقه خلالها النواب والمعاونون ومديرو الإدارات التنفيذية، وعدد من ممثلي الشركات المنفذة للمشروعات.

يأتي ذلك لمتابعة معدلات الإنجاز على أرض الواقع والتأكد من التزام المقاولين بالجداول الزمنية المحددة وجودة التنفيذ بمختلف مواقع تنفيذ مشروعات الإسكان المتوسط بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين محور متوسط الدخل بالإعلان الرابع عشر، من أجل خطة تسليم الوحدات لحاجزيها كاملة التشطيب والمرافق، وتنفيذا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ، بالمتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها على ارض الواقع لتحقيق الأهداف المخطط لها ضمن الجداول الزمنية المحددة.

وأوضح ، أن مشروعات الإسكان المتوسط تشمل أكثر من موقع عمل پإجمالي (٢٦) موقع، تم إسنادها لعدد (١٧) شركة منفذة، لإنشاء عدد ( ٣٠٧ ) عمارات بإجمالي (٧٣٦٨ ) وحدة سكنية بمساحات متنوعة (١٠٠-١١٠-١٢٠) م٢ للوحدة كاملة التشطيب بعدد أدوار للعمارة (٦) أدوار شاملة المصعد ، وتحتوى كل عمارة على ٢٤ وحدة سكنية شاملة أعمال الربط على المرافق واعمال تنسيق الموقع العام بالمدينة ، وبلغت نسبة الإنجاز للمشروع بالكامل ٧٧٪ ، وشدد خلال جولته على ضرورة الانتهاء من أعمال المرافق والطرق والإنارة وتنسيق الموقع العام، تمهيدا لخطة تسليم الوحدات لحاجزيها. 

وشملت جولته، متابعة أعمال تنسيق الموقع ونهو تشطيبات الوحدات وتوافر المياه وإطلاق التيار الكهربائي، إضافة إلى متابعة أعمال الطرق وأماكن انتظار السيارات داخل المشروع، موجهًا بضرورة تكثيف فرق العمل ورفع جودة التنفيذ لضمان خروج المشروع بالشكل اللائق،كما اطلع علي الموقف التنفيذي لأعمال المرافق (مياه – صرف صحي – طرق – فرمة)، بالإضافة إلى أعمال التشطيبات الخارجية للعمارات ، إلى جانب أعمال تنسيق الموقع العام من تركيب بلاط الإنترلوك، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية والجودة الإنشائية ورفع كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز. 

ووجه بضرورة الاهتمام بالمسطحات الخضراء، مشددًا على تنويع الزراعات وتوزيعها بشكل جمالي ومتناسق يُبرز الوجه الحضاري والجمالي لجميع مواقع العمارات السكنية ويجعلها متنفسًا طبيعيًا يليق بالمواطنين.

وأكد أن الهدف من هذه الجهود هو تحقيق بيئة عمرانية متكاملة ومستدامة، وتواكب تطلعات سكان المدينة نحو حياة أكثر جودة واستقرارًا، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تأتي ضمن خطة الدولة لتوفير سكن ملائم لمختلف شرائح المجتمع.

 وفي ختام الجولة، شدد المهندس أحمد العربي على استمرار برامج المتابعة الميدانية الدورية لمختلف قطاعات المدينة، مؤكدًا أن الهدف هو تسريع وتيرة الإنجاز وتقديم مستوى خدمي وعمراني يليق بمدينة حدائق العاصمة كمجتمع حضاري واعد يجسد رؤية الدولة للتنمية العمرانية الحديثة.

