عادات سيئة يجب التوقف عنها.. حسام موافي يكشف أسباب انتفاخ المعدة

شدد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة وأمراض الباطنة بكلية طب قصر العيني، تحذيراته من العادات التي تؤدي إلى انتفاخ المعدة، مؤكدًا أن المدخنين هم الأكثر؛ تضررًا بسبب دخول الهواء إلى المعدة نتيجة التدخين.

وأكد الدكتور حسام موافي، خلال تقديمه برنامج «رب زدني علما» عبر قناة صدى البلد، أن المدخن عادة ما يكون قليل الأكل، موضحًا: «المدخن بعد الإقلاع عن التدخين يزداد وزنه، لأن المعدة يشغلها حيز من الهواء».

وأضاف أن الأشخاص العصبيين أو الذين يأكلون بسرعة دون مضغ الطعام جيدًا؛ يتسببون أيضًا في دخول الهواء إلى المعدة.

زيادة إنتاج الغازات

ولفت إلى أن انتفاخ المعدة نادرًا ما يكون بسبب مشاكل في الأمعاء الدقيقة، ويصاحبه عادة ألم في المعدة، بينما القولون يعد السبب الرئيسي للانتفاخ؛ نتيجة سوء الامتصاص أو زيادة إنتاج الغازات.

غازات القولون

واستكمل: «50% من غازات القولون لا يتم امتصاصها وتدخل الدم، وقد يكون الانتفاخ مؤشرًا لتليف الكبد أو هبوط الجهة اليمنى في القلب، لذلك يجب عدم الاستهانة به».

تحديد السبب بدقة

شدد حسام موافي على أهمية التفرقة بين انتفاخ المعدة الذي يظهر أعلى البطن، وانتفاخ القولون الذي يشمل البطن كله، مؤكدًا على ضرورة عمل منظار عند الحاجة لتحديد السبب بدقة.

وأوضح أن التشخيص الجيد يساعد على الحصول على العلاج المناسب، مشددًا: «لا نعالج الأعراض فقط، بل نحدد السبب أولًا ثم نأخذ العلاج الصحيح».