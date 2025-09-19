حسام موافي: إجراء تحاليل وظائف الكبد والكلى وفحص البول مهم في هذه الحالة

شدد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني على أهمية إجراء تحاليل وظائف الكبد والكلى وفحص البول للكشف عن فقدان البروتين، إلى جانب عمل أشعة دوبلكس على الأوردة للتأكد من سلامتها قبل البدء في أي علاج.

تجاهل تورم القدمين

وأكد أن تجاهل تورم القدمين قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، وأن التشخيص المبكر والاهتمام بالفحوصات هو السبيل لتفادي هذه المخاطر.

ورم القدمين

وقال أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، جامعة القاهرة، إن ورم القدمين قضية سهلة في الطب من حيث التشخيص، مضيفا أن الألم الليمفاوي للقدمين هو الذي ليس له حل، معلقا: الطب موصلش فيه لحاجة، وربنا قال «وما أوتيتم من العلم إلا قليلا».

تقييم طبي شامل

وأوضح أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني خلال تقديم برنامج "رب زدني علما" والمذاع عبر قناة صدى البلد، أن تورم القدمين لا يعني بالضرورة وجود جلطة، لكنه يحتاج إلى تقييم طبي شامل لتحديد السبب الحقيقي.

سوء التغذية أو أمراض الكبد

ولفت “موافي” إلى أن الأسباب الرئيسية لتورم الساقين تشمل أمراض القلب مثل ضعف عضلة القلب أو مشاكل الغشاء المحيط بها، ونقص الألبومين والبروتينات نتيجة سوء التغذية أو أمراض الكبد، ومشاكل الكلى التي قد تؤدي إلى فقدان البروتين عبر البول، بالإضافة إلى قصور الأوردة بسبب ضعف صماماتها، مما يسبب التورم خاصة عند الوقوف لفترات طويلة أو في نهاية اليوم.